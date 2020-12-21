Ak-Kim, sürdürülebilirlik alanında 'altın' seviyesine yükseldi

Kimyasal madde üreticisi Ak-Kim, uluslararası sürdürülebilirlik platformu EcoVadis'in değerlendirmesinde "Altın bilinirlik" seviyesine yükseldi.

Kimyasal madde üreticisi Ak-Kim Kimya, sürdürülebilirlik tedarikçilerinin yer aldığı uluslararası platform EcoVadis değerlendirmesinde başarı kazandı. Şirket, aldığı derece ile "Altın bilinirlik" seviyesine yükseldi.

GÜMÜŞÜ ALTINA ÇEVİRDİ

2020 değerlendirmesinde çevre, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir satın alma gibi kategorilerdeki performansını en iyi yüzde 3'e yükselterek, önceki yıla ait gümüş bilinirliğini altına çevirdi. Bu sayede şirket, sürdürülebilirlik alanında önemli bir gelişme kaydetti.