Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu - Son Dakika

Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu

07.03.2021 16:05
Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu, System.String[]

AK Parti Bursa Kurmayları, AK Parti Bursa İl Başkanlığı organizasyonu ile istişare toplantısında buluştu.

AK Parti Bursa Kurmayları, AK Parti Bursa İl Başkanlığı organizasyonu ile istişare toplantısında buluştu. Bursa'nın gelecek haritasının çıkarıldığı toplantıda şehrin beklenti ve istekleri ile hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar konuşuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İlçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının katılımları ile 'Bursa'nın Gelecek Vizyonu' istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa'nın, demografik yapısı ile Türkiye'nin küçük bir örneği olduğunun altını çizdi. Bursa için atılan her adımın, elde edilen her başarının Türkiye genelinde ses getirdiğini belirten Efkan Ala, "Bu anlamda hepimizin üzerindeki görev şevki daha da artmalı ve her zamanki gibi çok çalışmalıyız. Hep birlikte örnek işlere imza atıyoruz ve atmaya devam etmeliyiz. Bursamız, her dönemde, her seçimde partimizin ve dolayısıyla Türkiye'nin geleceğinin yanında olduğunu gösteriyor. Bu güç ve destekle Bursamızın en ücra köşesine kadar her noktasını, her kesimden insanını kapsayıcı çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve aralıksız sürdürmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek her zaman olduğu gibi AK Parti'nin siyaset ve yönetim anlayışının temelini oluşturan istişare kültürünün güzel bir örneğini daha sergilediklerini belirtti. Başkan Davut Gürkan, Bursa'nın tüm potansiyelleri ile Türkiye'nin lokomotif illerinden biri olduğunu vurgulayarak, Bursa'nın geçmişinden süregelen bu değerine değer katmak için tüm kadroları ile gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürkan, tarihi ve doğal güzellikleri, farklı ve zengin ekonomik potansiyelleri, çalışkan üretken nüfus yapısı ile Bursa'nın her zaman büyümeye ve gelişmeye açık bir il olduğunun altını çizerek, "Bu büyüme ve gelişim tabi ki bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. İnşallah şehrimizin gelişim ivmesine uyumlu bir şekilde kent merkezlerimizden kırsalımıza kadar her bölgede, her anlamda kalkınmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Birçok farklı kültürü, rengi bünyesinde barındıran yapısıyla da kozmopolit bir şehir olan Bursamızda her kesimden insanımızı dinleyecek, sorun ve talepleri dinleyerek, yerinde ve zamanında çözümler üretmeye gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde partimizin kuruluşundan bu yana sergilenen kapsayıcı ve kucaklayıcı siyaset, yönetim anlayışımızı aynı şevk ve heyecanla sürdürecek. Türkiye ekonomisinin lokomotifi, tarih ve güzellikler şehri Bursamıza hak ettiği gibi güçlü bir gelecek sağlamak adına elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'da toplantının ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Hakan Çavuşoğlu, her dönemde AK Parti'nin ve Türkiye'ye kazandırdığı vizyonun en büyük destekçisi olan Bursa'da birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde emin adımlarla ilerlenen daha güçlü bir Türkiye hedefinin itici gücü olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'yı Bursa Halkı ile birlikte yönetmeye gayret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her fırsatta şehrimizin dinamikleri ve halkımızla biraraya gelmeye çalışarak, fikir alışverişinde bulunuyor şehrimizin vizonuna uygun hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Her gelişen yapıda olduğu gibi şehrimizde de hızlı büyüme bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Hep birlikte, ortak akıl ve istişare yoluyla sorunları tek tek tespit ederek, çözüm yolları buluyor aynı zamanda Bursamızı güçlü geleceğine taşıyacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bursa özel bir şehir, Bursa güzel bir şehir. Dolayısıyla işimiz çok. Ancak halkımızdan aldığımız güçle, hep birlikte Bursamız ve ülkemizin önüne koyduğumuz hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüyebileceğimize olan inancımız tamdır." - BURSA

Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu
Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu
Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu
Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu
Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu

Hakan Çavuşoğlu, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ak kurmaylar Bursa'nın gelecek vizyonu için buluştu - Son Dakika


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