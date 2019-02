Ak Ocaklar'dan Silvan Kaymakamı Çelik'e Nezaket Ziyareti

AK Ocaklar Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı üyeleri, Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik 'e nezaket ziyaretinde bulundu.AK Ocaklar Derneği Diyarbakır İl Bşakanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretleri devam ediyor. Dernek, bu kapsamda Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik'i ziyaret etti. AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri ve dernek üyeleri tarafından gerçekleşen ziyarette Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Adem Çelik'e yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı plaket taktim edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çelik, kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Kaymakam Çelik, "Kim olursa olsun kapımız herkese açıktır. Halkımız için yapabilecek ne varsa elimizden gelenin fazlasını yapmaya her daim hazırız. Yeter ki halkımız gelip sorunlarını bizlere anlatsın. Bu makamlar gelip geçicidir. Bizler halkımız için varız. STK 'lar da bizler için önemlidir. AK Ocaklar İl Başkanı İbrahim Deneri'nin de ziyareti bizleri mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı çok memnun kaldık kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanlığı olarak kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirten Deneri ise, "Silvan İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Adem Çelik'e ilçemize yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı plaketimizi sunduk, bundan sonraki çalışmalarında kendisine başarılar diledik. Bildiğiniz üzere sayın kaymakamımız Silvan'da çok önemli çalışmalar yapmaktadır sağ olsunlar bizleri makamında ağırladılar, kendisi çok mütevazi ve kapısı herkese açık dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkes tarafından sevilen önemli bir şahsiyettir. Böylesi halka hizmet eden kim olursa olsun kapısına gideriz ve her zaman böylesi devletini bayrağını halkını seven değerlerimize sahip çıkarız. Allah Kaymakamımız Adem Çelik'ten razı olsun, Silvan onun sayesinde hizmet gördü. Halkın sorunlarını çözen halka hizmet eden bir yönetici ve asla kendisinde kibir yok gönlü gözü tok paylaşımcı bir değerdir" diye konuştu.Ziyarette geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Ocaklar Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Döge de anıldı.Ziyaret plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR