Son Dakika Haberleri: Ak Ocaklar Yönetiminden Başarılı Çalışmalar Yapan İlçe Milli Eğitim Müdürüne Destek

Ak Ocaklar Yönetiminden Başarılı Çalışmalar Yapan İlçe Milli Eğitim Müdürüne Destek

2 saat önce

AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanlığı başarılı çalışmalar yapan Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş'a nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalarından dolayı kutladı.

Ak Ocaklar Yönetiminden Başarılı Çalışmalar Yapan İlçe Milli Eğitim Müdürüne Destek, System.String[]
AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanlığı başarılı çalışmalar yapan Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş'a nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalarından dolayı kutladı.

AK Ocakları Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri, AK Ocaklar Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen ve beraberindeki heyet Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş'ı makamında ziyaret etti. Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş'ın eğitimde gösterdiği başarılı çalışmalar ile Kayapınar'ın eğitim seviyesini yükselttiğini belirten AK Ocakları Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri, "Önceki dönemlerdeki çalışmalarıyla göz dolduran ve Kayapınar ilçesinin eğitim seviyesinin çıtasını yükselten ve başarılarından dolayı tekrardan ilçe milli eğitim müdürlüğüne atanan Faruk Erdaş'ı göstermiş olduğu bu başarısından dolayı tebrik etmek amacıyla ziyaret ettik. Faruk Erdaş'ın eğitime vermiş olduğu desteği hepimiz çok yakından bilmekteyiz. Gerek öğrenciler, gerek veliler ve gerekse mesai arkadaşları ile iyi geçinen ve yaptığı başarılı çalışmalarla toplumun gönlünde taht kuran değerli müdürümüzle bir süre sohbet ettik" dedi.

Kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş ise, "Değerli AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri ve Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen'in ziyareti beni çok mutlu etti. Bütün STK'lar bizler için önem arz eder. Bizim kapımız herkese açıktır. Kayapınar'ın eğitim çıtasını yükseltmek adına hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu yolda bizlere destek olmak adına bu tarz ziyaretler düzenleyen sevgili başkanlarımızı da şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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