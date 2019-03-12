Son Dakika Haberleri: Ak Part Korkuteli İlçe Yönetimi İstifa Etti

Ak Part Korkuteli İlçe Yönetimi İstifa Etti

1 saat önce

AK Parti Genel Merkezi Tarafından Cumhur İttifakına zarar verdiği gerekçesiyle istifası alınan AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Moğol'un ardından bugün de partinin Antalya İl Başkanlığı tarafından ilçe yönetim kurulunun istifası alındı.

Ak Part Korkuteli İlçe Yönetimi İstifa Etti, System.String[]
AK Parti Genel Merkezi Tarafından Cumhur İttifakına zarar verdiği gerekçesiyle istifası alınan AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Moğol'un ardından bugün de partinin Antalya İl Başkanlığı tarafından ilçe yönetim kurulunun istifası alındı.

Korkuteli'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı adayını destekleyecek olan AK Parti'de yaşanan istifaların Cumhur İttifakına Korkuteli'de daha güçlü şekilde destek vermeye yönelik olduğu bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:13 Kaynak: İHA

Antalya, AK Parti, Korkuteli, Güncel
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