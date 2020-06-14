AK Part'li Özhaseki, Kayseri'de - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Belediyelerin projelerini inceleyip, bilgi alan AK Partili Özhaseki'yeKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile partililer eşlik etti. Ziyaretlere ilişkin konuşan Özhaseki, Kayseri'nin geçmişten günümüze belediyecilik anlamında örnek gösterilen şehirlerden biri olduğunu bildirdi. Bunun, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere; tüm ilçelerinin uyum ve anlaşma içerisinde çalışmasına bağlı olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Allah bu birlikteliğe karşı da bereket ihsan ediyor. İnşallah bundan sonra da hep böyle olur" dedi.