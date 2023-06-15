AK Parti, 100 il ve 1000 ilçe konusunda çalışma yapıyor - Son Dakika
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AK Parti, 100 il ve 1000 ilçe konusunda çalışma yapıyor

15.06.2023 14:11

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "100 il, 1000 ilçe" mesajı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da ele alındı. Düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması ancak il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına süreç planlamasının yerel seçimlerden sonraya bırakılmasının daha uygun olacağı konuşuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla "100 il, bin ilçe" açıklamasını yapması AK Parti tarafından anlamlı bulundu. O tarihlerde konuya ilişkin bir çalışma gerçekleştiren AK Parti, 'Yerel Yönetimler Yasası'nı ele alırken '100 il, bin ilçe' konusu üzerinde de mesai harcadı.

SEÇİM SONRASINA BIRAKILMIŞTI

Seçim yoğunluğu nedeniyle konuya ilişkin bir olgunlaşma gerçekleşemedi. Süreç, il ve ilçe olmak isteyen şehirlerin beklentilerini boşa çıkarmadan küskünlük oluşturmamak için seçim sonrasına bırakıldı.

AK PARTİ MYK'DA GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) '100 il, bin ilçe' konusu gündeme getirildi ve birtakım çalışmalar yapılarak düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda faaliyet gösterilmesi konuşuldu. Yeni il ve ilçe konusunda kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı azaltılacağı da düşünüldü.

YEREL SEÇİMLER SONRASINA ERTELENEBİLİR

Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerde 100 il, bin ilçe hususunu gündeme alması dahilinde Cumhur İttifakı'nın konuyu masaya yatırılabileceği değerlendirmesi yapılan MYK'da, il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına sürecin planlanmasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olabileceği konuşulanlar arasında.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Uğur Yazıcı: Ak parti ekonomi ve mülteciler başlıklarında çalışma yapsın!!!Seçtik isteğimiz bu... Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti, 100 il ve 1000 ilçe konusunda çalışma yapıyor - Son Dakika
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