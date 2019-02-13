Son Dakika Haberleri: AK Parti 18 maddelik torba teklifi

AK Parti 18 maddelik torba teklifi

8 saat önce

Kitap ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlayan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti 18 maddelik torba teklifi, System.String[]
Kitap ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlayan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçları yeniden yapılandırılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:00 

Ziraat Bankası, Ekonomi
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