AK Parti 18 maddelik torba teklifi

Kitap ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlayan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Kitap ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlayan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçları yeniden yapılandırılacak.

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