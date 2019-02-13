AK Parti 18 maddelik torba teklifi
8 saat önce
Kitap ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlayan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Kitap ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlayan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçları yeniden yapılandırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:00
Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı, Kitap Çıkarıyor
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Şeyma Subaşı'nın Kitap Çıkaracağını Duyan Demet Akalın'dan İlginç Tepki
İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi