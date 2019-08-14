AK parti 18 yaşında
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında 'dün bitti geçti gitti, bugün yeni bir gündür' ifadelerine yer verdi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın mesajı, 'Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18' başlığıyla yayımlandı.
(İHA)
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