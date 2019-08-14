Son Dakika Haberleri: AK parti 18 yaşında
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AK parti 18 yaşında

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında 'dün bitti geçti gitti, bugün yeni bir gündür' ifadelerine yer verdi.
Erdoğan'ın mesajı, 'Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18' başlığıyla yayımlandı.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
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