AK parti 18 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında 'dün bitti geçti gitti, bugün yeni bir gündür' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın mesajı, 'Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18' başlığıyla yayımlandı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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