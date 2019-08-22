Son Dakika Haberleri: AK Parti, 18. yıl marşını yayınladı
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AK Parti, 18. yıl marşını yayınladı

1 saat önce

AK Parti, sosyal medya hesabından 18. yıl marşını paylaştı.

AK Parti, 18. yıl marşını yayınladı, System.String[]

AK Parti, sosyal medya hesabından 18. yıl marşını paylaştı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın duyurduğu AK Parti 18. yıl marşını, AK Parti resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Haydi daha ileri! Hizmet bekliyor millet. Tarihe sözümüz var. Gelecek Bizim Elbet" başlıkları yer aldı. - ANKARA

Mahir Ünal, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
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