AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, AK Parti'nin kurulduğu günden bu zamana kadar millete hizmet ederek, milletin beklentilerine uygun politikalar üreterek sandıklardan başarıyla çıktığını söyledi.

Kırcalı, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimin verdiği istikamet doğrultusunda çalışmaya, gayret göstermeye devam ettiklerini kaydetti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise ilçede gerçekleştirdiği proje ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven ile belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kırcalı ve beraberindekiler, toplantının ardından Dereköy Mahallesi'ndeki Karadeniz Rapana Avcıları Derneği, Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi ve 19 Mayıs Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.