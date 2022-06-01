AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü başlıyor

01.06.2022 17:41
AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü başlıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü Kızılcahamam'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü Kızılcahamam'da başlayacak.

Kızılcahamam'da Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açılış konuşmasını yapacağı kampta aynı gün, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğünde "Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu" yapılacak. Oturumda, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz birer sunum yapacak.

"Güvenlik ve Dış Politika Oturumu"nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunumuyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde bir başka oturum gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın moderatörlüğünde "Ekonomi" başlıklı oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sunum yapacak.

Kampın ikinci gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin moderatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarım ve enerji başlıklarında birer konuşma yapacak.

Genel istişare ve değerlendirmelerin ardından kamp, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek. - ANKARA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç'tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve yönetimi ile değerlendirme toplantısı Başkan Büyükkılıç'tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve yönetimi ile değerlendirme toplantısı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:10:15. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı cuma günü başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement