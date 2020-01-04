AK Parti 26. dönem Amasya Milletvekili Haluk İpek'in acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti 26. dönem Amasya Milletvekili Haluk İpek'in acı günü - Son Dakika

AK Parti 26. dönem Amasya Milletvekili Haluk İpek'in acı günü

6 saat önce

AK Parti 26. Dönem Amasya Milletvekili Haluk İpek'in kardeşi Selçuk İpek (53) hayatını kaybetti.

AK Parti 26. dönem Amasya Milletvekili Haluk İpek'in acı günü, System.String[]

AK Parti 26. Dönem Amasya Milletvekili Haluk İpek'in kardeşi Selçuk İpek (53) hayatını kaybetti.

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi gören İpek, yaşamını yitirdi.

İpek'in cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocağil, AK Parti Amasya eski milletvekili Akif Gülle, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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