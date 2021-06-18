Üye Girişi
AK Parti, 27 maddelik 4'üncü Yargı Paketi'ni TBMM'ye sundu - Son Dakika

AK Parti, 27 maddelik 4'üncü Yargı Paketi'ni TBMM'ye sundu

18.06.2021 18:09

AK Parti, 27 maddelik 4'üncü Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4'üncü Yargı Paketi'ne ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, "Yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun" dedi.

Yargı reformu kapsamında hazırlanan 4'üncü Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı. Teklifin AK Parti tarafından TBMM'ye sunulmasının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, detayları paylaştı. Akbaşoğlu basın açıklamasında, '4'üncü yargı paketi' olarak bilinen 'Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sunduklarını belirtti. Akbaşoğlu, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2019'da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan reformların pakette olduğunu söyledi.

''4 KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPIYORUZ''

Akbaşoğlu, "4'üncü Yargı Paketi ile Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Anayasa Mahkemesi Kanunu'nda toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özgürlük ve güvenliği ile özel hayatının korunmasında daha etkin adımların atılması ve insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlarına yönelik öncelikli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan amaçları gerçekleştirmek noktasında önemli bir adımı daha bugün atmış oluyoruz" dedi.

KADINA ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKTİ

Kanun teklifi ile kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için yapılan düzenlemelerin dikkat çektiğini belirten Akbaşoğlu, "Kadınlarımızın hak ve hukukunu korumaya ve kadına karşı şiddet ve mücadeleye kesin bir kararlılıkla devam etmekteyiz. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçları ile ilgili boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda bu suçların nitelikli hal olarak ceza artırımına neden olacağı somut bir düzenlemeye bağlanıyor" diye konuştu.

''İDARENİN CEVAP VERME SÜRESİNİ 30 GÜNE İNDİRİYORUZ''

Akbaşoğlu, idareye yapılan başvurulara ilişkin cevap verme süresini kısaltan, ceza yargılamasındaki koruma tedbirleri bakımından kişi hak ve hürriyetlerini güçlendiren, mahkemeye erişim hakkını güçlendiren düzenlemeler olarak 4 başlıkta toplanacak önemli düzenlemeler getirdiklerini söyledi. Akbaşoğlu, "İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz. Bütün kamu idarelerinin 60 günde vatandaşımıza cevap verme süresini kısaltarak 30 güne indiriyoruz. İdari yargıya başvurma süresi ise vatandaşımız yönünden aynen devam ediyor ve 60 günlük hak süresi aynen muhafaza ediliyor. Ceza Kanunu bakımından bahse konu 4 suç yönünden bu suçların boşanmış eşe de işlenmesi karşısında biz bunu artırıcı bir neden olarak nitelikli bir hal olarak düzenliyoruz" dedi.

''HAFTA SONU NEZARET UYGULAMASI SONA ERECEK''

AK Partili Akbaşoğlu, adalete kolay erişilebilirlik anlamında tebligatların dışında eğer dosyasında varsa şüpheliye, sanığa ve mağdura faks, telefon, e-posta gibi iletişim araçlarıyla da bildirilmesini ilave düzenleme olarak sunduklarını kaydetti. Akbaşoğlu, "İfadesi alınmak amacıyla yakalanan kişilerin mesai saatleri ve tatil günlerine rastlaması durumunda 'Ben ifade vermeye ilgili yargı mercine gideceğim' diye taahhütte bulunması durumunda her dosya için bir kere olmak üzere cumhuriyet savcılığımız ilgili kişiyi serbest bırakabilme emrini verebilecek. Bu şekilde hafta sonu nezarette geçen süre uygulamalarını sona erdirebilme imkanı söz konusu olabilecek. Şayet taahhüdünü yerine getirip kendi söz verdiği zaman diliminde ilgili yargı mercinin önüne çıkmadığı takdirde de 1000 TL idari para cezası ile karşılaşılması söz konusu olacak" diye konuştu.'

''ADLİ KONTROL 4 AYDA BİR DEĞERLENDİRİLECEK''

Akbaşoğlu, katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanması gerektiğine ilişkin düzenlemeyi de getirdiklerini belirterek, "Eğer adli kontrole değil de tutuklamaya karar verilecekse ne için adli kontrol kararı verilmediğinin gerekçesinin de bu kararlarda mutlaka yer alması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeyi getirmiş oluyoruz. Konutunda, evinde bulunmayı gerektiren adli kontrol uygulamasında evde geçen 2 günlük süreyi ceza mahsuplaşması noktasında bir gün olarak değerlendirilmesine dönük bir düzenleme söz konusu. Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlüğünün devam edip etmediğine en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise resen ilgili mahkemesince karar verileceği de hüküm altına alınıyor" dedi.

''DİKEY İTİRAZ USULÜNDE ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME YAPILIYOR''

Akbaşoğlu, seri muhakeme usulüne ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara istinaden yeni düzenlemeler getirildiğini kaydederek, "Basit yargılama usulüne ilişkin olarak duruşma günü belirlendikten sonra bu usulün uygulanamayacağı hüküm altına alınıyor. Dikey itiraz usulü önemli bir düzenleme yapılıyor. Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği karara karşı itirazlar asliye ceza mahkemesine yapılacak" diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Kanunu'nda da değişikliğe gittiklerini söyleyen Akbaşoğlu, "Hakim adayları ve stajyer avukatların Anayasa Mahkemesi'nde staj yapabilmelerine imkan getiriyoruz" dedi.

AK Parti, 27 maddelik 4'üncü Yargı Paketi'ni TBMM'ye sundu

Ceza Muhakemesi Kanunu, Yargı Paketi, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti, 27 maddelik 4'üncü Yargı Paketi'ni TBMM'ye sundu - Son Dakika


Son Dakika

Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı 19:23 Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor 19:13 Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi 18:39 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı 18:22 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış

Son Dakika Haberleri
18:38 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
18:21 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı
18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Tekne hayranlığını Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı         
19:21
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti         
18:57
Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü         
18:25
Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı         
18:06
TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde         
17:38
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti         
17:12
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 20:01:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti, 27 maddelik 4'üncü Yargı Paketi'ni TBMM'ye sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement