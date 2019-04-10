AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı İçin Kızılcahamam'da Toplanacak
1 saat önce
ADALET ve Kalkınma Partisi, 26-27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da toplanacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:12 Kaynak: DHA
ADALET ve Kalkınma Partisi, 26-27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam
'da toplanacak.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleşecek olan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilçemizde yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - Ankara
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