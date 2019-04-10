Son Dakika Haberleri: AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı İçin Kızılcahamam'da Toplanacak

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı İçin Kızılcahamam'da Toplanacak

1 saat önce

ADALET ve Kalkınma Partisi, 26-27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da toplanacak.

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı İçin Kızılcahamam'da Toplanacak, System.String[]
ADALET ve Kalkınma Partisi, 26-27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da toplanacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleşecek olan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilçemizde yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:12 Kaynak: DHA
Kızılcahamam, Güncel
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