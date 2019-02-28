AK Parti 28 Şubat'ı Unutmadı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 28 Şubat post modern darbesinin 22'nci yılında partililerle birlikte Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 28 Şubat post modern darbesinin 22'nci yılında partililerle birlikte Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, darbenin Türkiye'ye verdiği zarara değinildi.



22 yıl önce yapılan ve acıları halen devam etmekte olan 28 Şubat postmodern darbesi unutulmadı. AK Parti Bursa il teşkilatı konu ile alakalı açıklama yaptı. AK Parti İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem, "28 Şubat 1997 tarihinde demokrasiye balans ayarı bahanesi ile karanlık bir sürecin içine itilmiştir. Postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahaleleriin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için birlikteyiz. Yıllar önce bugün demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devletin gücünü kullanarak millet iradesi ile seçilen siyasi iradeye müdahale ettiler. Tanklardan aldığı güç ile devrimlerinin 1000 yıl süreceğinin rüyasını görenler birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş, ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfı ile vatandaşın düşünce ve inanç özgürlüğünü denetim altına almaya yönelik gerçekleştirilen postmodern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan dönüşümler onarılması güç bir değişime sebep olmuştur. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasi ve artan özgüveni ile ilham kaynağı olan Türkiye var artık" dedi. - BURSA

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