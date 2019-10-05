Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnancından ve imanından şüphe duymayan insanlar olarak hiçbir engelin bizi durduramayacağına inanıyoruz. Yıkılmaz sanılan nice korku dağlarını bu anlayışla yerle yeksan ettik, bugünlere öyle geldik. Aşılamaz sanılan nice korku deryalarını bu anlayışla geride bıraktık." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

AK Parti'yi milletin kurduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti milletin partisi olduğunu, milletin hizmetkarı olduğunu, gelecekte de bu vasfıyla milletin gönlündeki yeri koruyacağını inşallah bir kez daha ispat edecektir. Sizlerden de attığınız her adımda bu hassasiyetle hareket etmenizi özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geniş siyasi temsil gücü ve icraat birikiminin yanında kadim bir medeniyet tasavvuruna sahip olmasını, AK Parti'nin en önemli özelliği olarak tanımlayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an yaklaşık 10 milyon 500 bine varan bir üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu ilmek ilmek işlememiz lazım. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkartmamız lazım. Bizim medeniyetimizin kökleri, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhissalatu vesselamdan son peygamber Resul-i Ekrem Efendimize kadar uzanır. Bizim medeniyetimizin kökleri, milletimizin binlerce yıllık şanlı tarihinin bilinen en uç noktasına kadar gider. Bizim medeniyetimizin kökleri insanlığın ve özellikle de coğrafyamızın tüm birikimini kucaklayacak kadar derinlere iner."

"Bizlere çok büyük sorumluluk da yüklüyor"

Partisinin teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkanları ve üyeleriyle kadim medeniyet davasının, tarihin ve kültürün takipçisi ve taşıyıcısı olduğunu bildiren Erdoğan, "Maziden atiye kurmak için çalıştığımız köprünün inşaacısı da müdafi de geliştiricisi de işte bu kadrodur. Böyle bir anlayışla siyaset yapmak aynı zamanda bizlere çok büyük sorumluluk da yüklüyor." dedi.

Yükleri ne kadar ağır olursa olsun seferin de tahammülün de içlerinde bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Unutmayan bir bilinçle davamıza sıkı sıkıya sarılmakta kararlıyız. AK Parti saflarına katılan erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, her kesimden her anlayışta insanımızı işte bu büyük medeniyet davamıza ortak etmekle mükellefiz. Bu kapıdan girmiş herkesin, özellikle kadın kardeşlerimizin ve gençlerimiz ülkemize, dünyaya, hayata bakışıyla pratikleri konusunda olumlu yönde bir değişim sağlamayı başarmış olmalıyız.

Şayet bunu temin edememişsek işimizi eksik yapıyoruz demektir. Pusulası olmayan bir gemi, rotası olmayan bir uçak, istikameti belli olmayan herhangi bir araç nasıl kaybolup giderse medeniyet davası olmayan bir toplum da aynı akıbete mahkumdur. Türkiye'yi geçmişinden ve özünden kopartma gayretlerinin amacı işte budur. Dünyadaki pek çok toplum gibi bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenen bir millet haline gelmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz."

"Fitne odakları bizi yıldırmasın"

Türkiye'nin hem bölgenin hem dünyadaki medeniyet davasının öncüsü olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuda da kararlıyız, kararlılığımızı da sürdüreceğiz. Kararlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Ne kadar güçlü eserse essin kendimizi bu yıkıcı rüzgarın akışına bırakmayacağız. Çünkü Rabbimiz bize, 'Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz' buyuruyor. İnancından ve imanından şüphe duymayan insanlar olarak hiçbir engelin bizi durduramayacağına inanıyoruz. Yıkılmaz sanılan nice korku dağlarını bu anlayışla yerle yeksan ettik, bugünlere öyle geldik. Aşılamaz sanılan nice korku deryalarını bu anlayışla geride bıraktık. Bugün karşımızda duran her meseleye yine bu anlayışla yaklaşıyor, üzerine üzerine gidiyoruz. Fitne odakları bizi yıldırmasın çünkü bu fitne odaklarına karşı kardeşlik bağlarımızı, özellikle de 'Ancak inananlar kardeştir' düsturuyla aşarak yolumuza devam edeceğiz."

Erdoğan, tüm vatandaşları kucaklayabilecek bir medeniyet zenginliğine sahip olunduğuna işaret ederek, "Daha önemlisi geniş bir coğrafyaya yayılmış kardeşlerimiz ve soydaşlarımızla birlikte bu büyük medeniyet davasının küresel temsilcisi olma sorumluluğunu üstlenmiş durumundayız. Bunu bizim söylememize gerek yok, bunu zaten küresel dünyadaki bu kardeşlerimiz söylüyor." diye konuştu.

"Davamızın zafere ulaşacağı konusunda en küçük bir şüphemiz yok"

"Hedeflerimize ulaşmak üzere çıkacağımız yolculuk için sabahı bekleyemeyiz." diyen Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidar döneminde en çok ihmal edilen hususların eğitim ve kültür, yani medeniyet davasının iki büyük taşıyıcısı olduğunu her fırsatta ifade ettiğini hatırlattı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hemen şu an harekete geçmeliyiz çünkü zaten bir gecikme söz konusu. Yeni neslin ufkunun genişliği, heyecanı, kendini geliştirme kabiliyeti, azmi en büyük umut kaynağımızdır. Bize düşen, elimizdeki bu kıymeti medeniyet değerlerimizle tesis ederek paha biçilemez bir hazine haline dönüştürmektir. Hayatımızın hiçbir döneminde olduğu gibi bugün de davamızın zafere ulaşacağı konusunda en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Milletimizin her bir ferdini hiçbir ayrım, hiçbir farklılık, hiçbir hesap gütmeksizin bu büyük mücadelede yanımızda yer almaya davet ediyorum. İnşallah 7. Büyük Kongremiz, bu davetin bir zemini bir vesilesi olacaktır."

(Sürecek)