AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de yapılan AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında, dünkü açılış konuşmasının ardından partisinin genel merkez yöneticilerinin 7'nci Olağan Kongre hazırlıkları konusunda bilgilendirme yaptığını belirterek, ardından AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yeni yasama döneminin gündemini aktardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılı ile ilgili değerlendirme ve kapsamlı bir sunum yaptığını, daha sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Erdoğan, her sunumun ardından müzakere bölümünde ilgili isimlerin kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdığını dile getirdi.

Erdoğan, bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiyle ilgili sunumu olduğunu ardından müzakere bölümüne geçildiğini aktardı.

Toplantının genel istişare ve değerlendirme bölümünde talep edenlerin görüşlerini dile getirdiklerini belirten Erdoğan, tartışılan konularla ilgili düşüncelerini ifade ettiğini bildirdi.

Milletvekillerinden ve teşkilattan toplantının açık ve kapalı bölümlerinde konuşulan hususlardaki tüm mesajları her platformda anlatmalarını beklediğini ifade eden Erdoğan, "Sürekli sizlerle bir arada olamadım ama ben de kendi çalışma odamda 31 arkadaşımla birebir görüşmeler yaptım. Onların şehirleriyle ilgili bazı sorunlarını orada cevaplama imkanı buldum. Notlarımı özellikle Özel Kalemimle birlikte kaydetmek suretiyle inşallah onlara yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Tecrübeyle sabit ki biz milletimize sürekli olarak hakikatleri anlatmaz, doğruları göstermez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmezsek, yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor. Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar." diye konuştu.

"AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür"

"Yapmamız gereken şey; işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun için de fitneyle fesatla uğraşmaktansa hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım. Ülkemizde bizden beklenenlerin de cevabını vermiş olalım. Bunu üzüntüyle belirtmek durumundayım ki ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi var ama doğrunun da müşterisi var. Biz burada doğruya müşteri bulmaya çalışacağız. Bu düşmanlığın asıl sebebinin dünkü konuşmamda ifade ettiğim medeniyet davamız, asıl hedefinin de milletimizin tarihi, kültürü, değerleri olduğunu biliyoruz. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adınadır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaderi ülkesiyle bu derece bütünleşmiş bir başka siyasi kadro var mıydı, bilmiyorum. Bizim ülkemiz ve milletimiz için daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesi, bu dönemde verdiğimiz mücadelenin başarısına bağlıdır. Sizlerden attığınız her adımı, söylediğiniz her sözü, gösterdiğiniz her tutumu bu bilinçle ölçüp tartmanızı ona göre hareket etmenizi istiyorum. Milletimiz de bizden böylesi bir duruş bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'ye yakışanın da bu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Her bir kardeşimin bu konuda ferasetine, dirayetine, samimiyetine, gayretine tüm kalbimle inanıyorum, güveniyorum." dedi.

"Partimiz daha da büyüdü, daha da güçlendi"

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız. Türkiye'de çok partili hayat döneminde bizim kadar kesintisiz ve uzun süre iktidarda kalan başka bir parti yoktur. Yıllar geçtikçe yorulmak, yılmak, gerilemek, dağılmak yerine mücadele azmimiz daha da arttı. Partimiz daha da büyüdü, daha da güçlendi." yorumunda bulundu.

Son yıllardaki seçim sonuçlarına bakıldığında bu gerçeğin görülebileceğine dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan, "Tespitlerimizde bir yanlışımız var. Bu yanlışla beraber kamuoyunu bilgilendirmede eksiğimiz var." dedi.

Erdoğan, 3 Kasım 2002 milletvekili seçimlerinden başlayarak, girdikleri bütün seçimlerin oy oranlarına dikkati çekerek, "2017 Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi halk oylamasında yüzde 51,5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' diyor. Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Neyi, kime soruyoruz? Biz millete sorduk. Arkada 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazacak. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki. Senin dünyanda senin kitabında egemenlik kayıtsız, şartsız malum çevrelere, dağdakilere aittir. Onlarla omuz omuza gezersin ondan sonra da aldığın oyla 'Bak seçim kazandık' dersin. Yok, bunu kimse yutmaz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)