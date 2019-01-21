Son Dakika Haberleri: AK Parti 3 İlçede Temayül Yoklaması Yaptı

AK Parti 3 İlçede Temayül Yoklaması Yaptı

1 saat önce

NEVŞEHİR(İHA) AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Derinkuyu, Gülşehir ve Kozaklı ilçelerinde ilçe başkanlığı için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti 3 İlçede Temayül Yoklaması Yaptı, System.String[]
NEVŞEHİR(İHA) AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Derinkuyu, Gülşehir ve Kozaklı ilçelerinde ilçe başkanlığı için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Derinkuyu, Gülşehir ve Kozaklı İlçe başkanlarının belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından İl Başkanlığı tarafından bu ilçelerde temayül yoklaması yapıldı. AK Parti Teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı Serhat Sonugelen başkanlığında yapılan temayül yoklaması sonrasında her üç ilçeye de kısa sürede İlçe başkan atamasının yapılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Kozaklı, Gülşehir, Derinkuyu, Politika
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