Son Dakika Haberleri: AK Parti 30 Yıldır Alınamayan Belediyeyi Kayyum Aday ile Almaya Hazırlanıyor

AK Parti 30 Yıldır Alınamayan Belediyeyi Kayyum Aday ile Almaya Hazırlanıyor

29 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen kaymakam, kanaat önderleri ve ilçenin muhtarlarıyla buluştu.

AK Parti 30 Yıldır Alınamayan Belediyeyi Kayyum Aday ile Almaya Hazırlanıyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen kaymakam, kanaat önderleri ve ilçenin muhtarlarıyla buluştu. Çalışmalarına hız veren AK Parti, Halfeti'yi kayyum aday ile almaya çalışacak.

Öcalan'ın memleketine kayyum formülü

Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaklaşık 30 yıldır HDP ve onun çizgisindeki partilerin dışında herhangi bir parti belediye başkanı çıkaramıyor. 2016 yılında devlet tarafından kayyum belediye başkanı atandıktan sonra ilçenin çehresinde ciddi değişimler yaşandı. Bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyen AK Parti, belediyeye kayyum olarak atanan Kaymakam Şeref Albayrak'ı 31 Mart seçimleri için belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Türkiye'de tek ilçe

Türkiye'de tek kayyum ilçe belediye başkan adayı olan Albayrak, Halfeti'nin kanaat önderleri ve muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçesinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Kaymakam Şeref Albayrak, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmaları anlatarak seçildiği takdirde hizmetlere daha hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

İki farklı yerde düzenlenen toplantıya kanaat önderleri, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile AK Parti İlçe Başkanı Canan Onur Seyyar katıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Abdullah Öcalan, belediye başkan adayı, Halfeti, Şanlıurfa, Politika
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