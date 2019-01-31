AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı
43 dakika önce
- Salondan detaylar AK Parti seçim şarkılarının salonda dinletilmesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere partililer Ankara Spor Salonu'na geldi.
- Salondan detaylar
AK Parti seçim şarkılarının salonda dinletilmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
'ın konuşması ANKARA - AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere partililer Ankara
Spor Salonu'na geldi. Toplantıda Ak Parti
'nin yeni seçim şarkıları ilk kez dinletildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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