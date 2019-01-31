Son Dakika Haberleri: AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı

43 dakika önce

- Salondan detaylar AK Parti seçim şarkılarının salonda dinletilmesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere partililer Ankara Spor Salonu'na geldi.

- Salondan detaylar
AK Parti seçim şarkılarının salonda dinletilmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere partililer Ankara Spor Salonu'na geldi. Toplantıda Ak Parti'nin yeni seçim şarkıları ilk kez dinletildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Ankara, Mahir Ünal, Ak Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı CHP'den İstifa Edip AK Parti'ye Geçen Belediye Başkanı, İlk İş Olarak 'Yığma Seçmenleri' Sildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]