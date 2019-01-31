Son Dakika Haberleri: AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı (3)

AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı (3)

1 saat önce

- Adayların tanıtılması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Dışarıdaki partililerden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday...

- Adayların tanıtılması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Dışarıdaki partililerden detaylar
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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