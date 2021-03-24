AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarına başladı - Son Dakika

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarına başladı

24.03.2021 11:25
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarına başladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi.

Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.

Erdoğan, ilk olarak Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, Başkan Yardımcılığını Genel Sekreter Fatih Şahin'in, üyeliklerini AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ve Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.

Daha sonra sahneden partilileri ve delegeleri selamlayan Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan bölüme geçti.

Erdoğan'ın salona gelişi esnasında merhum sanatçı Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı tribünlerdeki partililer tarafından seslendirildi.

Salona, "Güven ve istikrar içerisinde 2023, 2053 ve 2071'e yürüyoruz", "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik", "Türkiye için inandığın yolda yürü", "AK Parti bir millet aşkı hikayesidir", "2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır", "AK Parti bir iddia değil ispattır", "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" yazılı pankartlar asıldı.

Konuşmalar, salon dışında kurulan büyük ekrandan da takip edilebilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarına başladı - Son Dakika


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