AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı - Son Dakika

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı

24.03.2021 09:47
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı, System.String[]

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

Güvenlik önlemleri

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

Kongre programı

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.

Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.

Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

Büyük Kongresi, Ankaraspor, AK Parti, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika

Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı
Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi         
10:52
AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi         
10:43
Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak         
10:24
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı         
08:54
AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve kabinede değişiklik bekleniyor AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve kabinede değişiklik bekleniyor         
08:18
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti         
02:45
İç savaşa sürüklenen Myanmar'da ordunun hedefinde çocuklar var! 7 yaşındaki bir kız vurularak öldürüldü İç savaşa sürüklenen Myanmar'da ordunun hedefinde çocuklar var! 7 yaşındaki bir kız vurularak öldürüldü         
22:53
10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor 10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor         
21:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 11:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei