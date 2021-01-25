AK Parti 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi

Kongre salonundan görüntüler Kongreye katılan partililer Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kongre salonuna gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan görüntüler Partililerden görüntüler...

Kongre salonundan görüntüler Kongreye katılan partililer Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kongre salonuna gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan görüntüler Partililerden görüntüler Salondaki bayrak ve afişler AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'in konuşması AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması MERSİN - AK Parti Mersin 7. Olağan İl Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

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