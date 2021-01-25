AK Parti 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

Kongre salonundan görüntüler
Kongreye katılan partililer
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kongre salonuna gelişi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan görüntüler
Partililerden görüntüler
Salondaki bayrak ve afişler
AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'in konuşması
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması MERSİN - AK Parti Mersin 7. Olağan İl Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.
Kaynak: AA
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