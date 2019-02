AK Parti Adalar Adayı Vural: "Adalar'da Yaşayan Esnafın Gelir Düzeyi Artacak"

Burgazada esnafının sorunlarını dinleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural , esnafın sürekli ve yüksek bir gelire sahip olmasını sağlayacaklarını söyledi. 3 ay çalışıp 9 ay beklemenin esnaf için sürdürülemez olduğunu dile getiren Vural, "Adalar'ı dünya turizmine açmak için yatırım yapacağız. Hane başına düşen gelir artacak, Adalar halkının gelir düzeyini artırmasını sağlayacağız" dedi.Adalar'ın yerlisi olan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Burgazada esnafının sorunlarını dinleyen Vural, "Esnafın sürekli ve yüksek bir gelire sahip olmasını sağlamak en önemli projemiz. Turizmi geliştirmek, Adalar'ı daha etkili şekilde dünyaya tanıtmak bizim için çok önemli. Buraya önce hizmet gelecek, farklılık oluşturacağız. Böylece dünyanın da ilgisini çekip esnafın, yerel halkın daha fazla gelir elde etmesini, Adalar halkının gelir düzeyini artırmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.Tarihi alanların turizme alınması için gerekli adımların atılmadığını söyleyen Vural, yerli ya da yabancı turistlerin Adalar'a geldiği zaman kendilerini rehberlerin karşılayacağını belirterek, "Adaya ilişkin her konu hakkında tanıtımların yapılacağı noktalar oluşturulacak. Buradaki kişiler gelen misafirlerimize Ada hakkında bilgi verecek, gezilecek yerleri anlatacak. Yerli halk artık burada iş yapamaz duruma geldi. Yatırım olmadığı için gelen kişi sayısı da az. Esnaf nakit akışı sağlayamadığı için dükkanlarını döndüremiyor. Üç ay çalış, 9 ay dükkan kapat. Böyle bir sistem ile iş yapılamaz. Bu, sürdürülebilir bir yöntem değil" ifadelerini kullandı.Burgazada'daki Cemevi'ni ziyaret etti, "Gönlümüz herkese açık" dediCemevi'nde Alevi vatandaşlarla buluşan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Burgazada'daki hem ilk hem de tek olma özelliği taşıyan Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet eden Vural, "Biz de bir şeyleri vadedip yapamamazlık söz konusu olamaz. Sözümüzü tutarız. Her soruna bir çözüm yolu bulacağız. Her kesimi kucaklayacağız. Bizim hizmet anlayışımızda 'onlar', 'bunlar', 'fakat'lar, 'lakin'ler yok, olmaz da" açıklamasında bulundu.Hayvana eziyet son bulacakAdalar'ın en büyük sorunu haline gelen at ölümlerine de dikkat çeken AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, bu konuda şunları dile getirdi:"Bizim için hayvana eziyet katlanacağımız bir durum değil. Her atın öldüğünü duyduğumda ağlamaya başlıyorum. Bu sorunun bir an önce aşılması gerekiyor. Büyükada'da 227 tane fayton var. Atlar sık yapılan turlara yetişemiyor, günde 2-3 tur yaptıkları oluyor. Yazın 40 derece güneşin altında eziyet görüyorlar. Biz bu sorunu da düşündük ve İstanbul Büyükşehir ile ayrıntılı bir ulaşım planı oluşturduk. Bu projemizi hayata geçirdikten sonra atlara yapılan eziyet artık son bulacak."Özlem Öztekin Vural kimdir?1978'de İstanbul-Adalar'da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu- Mesudiye 'lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığında Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007'de Adalar İlçe Başkanlığına getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre'de yeniden İl Yönetim Kuruluna seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018'de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'den Adalar Belediye Başkan adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir. - İSTANBUL