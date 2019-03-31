AK Parti Adana İl Başkan Güler Oyunu Kullandı
29 dakika önce
AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, eşi ve oğluyla birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.
AK Parti Adana
İl Başkanı Şerif Güler, eşi ve oğluyla birlikte sandığa giderek oyunu kullandı. Merkez Çukurova
ilçesinde oturan Başkan Başkan Güler, eşi Fadime Güler ve oğlu Yusuf Güler ile birlikte Güzelyalı Mahallesi
'ndeki Nigahi Soykan İlköğretim Okulu'na geldi. Burada oy kullanacak vatandaşlarla sıraya giren Başkan Güler, sıra kendilerine gelince 1092 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Başkan Güler, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sandıklardan çıkacak olan sonucun Adana'ya ülkeye ve dünya mazlumlarına hayırlı olması dileğinde bulundu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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