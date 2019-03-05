AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Küpeli Vefat Etti

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.



Rahatsızlığı sebebiyle 2 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Küpeli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İki çocuk babası Küpeli'nin yarın toprağa verileceği bildirildi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömer Küpeli kardeşimi kaybettik. Fevkalade üzgünüm. İyileştiği haberinden mutluydum. Bugün tamamen normale dönmesini bekliyorduk. Nazik, kardeşçe yaşayan, gerçek bir yol arkadaşıydı. Uzun yolumuz onsuz daha da ıssızlaşacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hakkari Derecik'in CHP'li Belediye Başkan Adayı Suat Yüksel, İstifa Edip AK Parti'ye Geçti

Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok

Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!