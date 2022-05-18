AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak

18.05.2022 14:04
AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 21 Mayıs'ta kentte düzenlenecek 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 21 Mayıs'ta kentte düzenlenecek 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak" dedi.

Adana'da 2014'ten bu yana ara verilen ve bu yıl düzenlenecek olan 'Bir Gençlik Şöleni' organizasyonu için çalışmalar devam ediyor. Yeni Adana Stadyumu'nda 21 Mayıs saat 17.00'de düzenlenecek etkinliğe Türkiye'nin 81 ilinden gelecek gençlerin katılması bekleniyor. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, etkinlikle ilgili toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Ay, geniş kapsamlı etkinlik düzenlendiğini belirterek, şölene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılıp gençlerle buluşacağını söyledi. Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişinin şölene akın edeceğini kaydeden Ay, herkesi etkinliğe davet etti.Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan ise son 1 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli kentlerde gençlerle bir araya geldiğini vurgulayarak, "Ülkemizin her bir iline Cumhurbaşkanı'mız gençlerle en fazla program yapan lider oldu. Son 1 senede yapmış olduğumuz 19 gençlik buluşmasını taçlandıracağımız program da bu şölenimiz olacak" dedi.


AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak
AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak
YORUMLAR
500
Adana'da yapılacak 5 spor tesisinin temeli törenle atıldı Adana'da yapılacak 5 spor tesisinin temeli törenle atıldı AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması Mersin'in ilçelerine gençlik merkezleri yapılacak Mersin'in ilçelerine gençlik merkezleri yapılacak
Kaynak: DHA

cumhurbaşkanı, AK Parti, gençlik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak - Son Dakika


Son Dakika
20:04 Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı!
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement