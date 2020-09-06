AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanacak olmasıyla ilgili bütün yatırımların Ankara'da takipçisi olduklarını belirtti.

Ay, yazılı açıklamasında, köprünün önceki dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Köprüsü ismiyle yapımına başlandığını ve yüzde 47'sinin tamamlandığını kaydetti.

Daha sonra göreve gelen belediye tarafından köprüde çalışma yapılmadığını belirten Ay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak ismi değiştirilen köprünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 530 milyon maliyetle tamamlanacağını ifade etti.

Ay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Adanalı hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Adana'mız için, Adanalı hemşehrilerimizin menfaatine olan her şeyde varız dedik. Biz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden en küçük yatırıma kadar hepsinin Ankara'da takipçisi oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz."