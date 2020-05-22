AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Siyasette haddi, sınırı ve çizgiyi millet belirler - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırı sonrası CHP il yönetiminin kendilerine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Ay, "Siyasette haddi, sınırı ve çizgiyi millet belirler" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına, İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci katıldı. Geçen günlerde Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırı sonrası gelişmeler ve gündeme dair konularda açıklamalarda bulunan Ay, CHP Adana İl Başkanı ve grup başkanvekilinin kendisine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'a hakaret ettiği yönünde eleştirilerde bulunduğunu fakat bunun doğru olmadığını belirtti.

Kendisine yönelik 'haddini aştı' söylemlerine dikkat çeken Ay, "Milletin teveccühüne mazhar olamayan bu çizginin temsilcileri şunu iyi bilsin. Siyasette haddi, sınırı ve çizgiyi millet belirler. Tıpkı 2001 yılından beri AK Parti'yi iktidar yaparak belirlediği gibi. Konuyu şahsım üzerine çevirerek, çevirdikleri 'yalan rüzgarı senaryolarını' unutturmaya çalışanlara Adanalıların hukukunu gözetecek ve izin vermeyeceğiz. CHP il başkanı ve grup başkanvekili, benim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili hakarete varan açıklamalarda bulunduğumu ifade etmişler. Görünüyor ki yalanlarına yalan eklemeye devam ediyorlar" diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ'NÜ YAPMAYACAKSANIZ BİZ YAPALIM

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü 'nün döneminde yapımına başlanan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapım çalışmalarının durdurulduğuna dikkat çeken Başkan Ay, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, bizzat çıkıp, 'Devlet Bahçeli Köprüsü ile alakalı planlamaları yaptım' dedi. Tüm Adanalı buna şahittir. Zeydan Karalar'a soruyoruz; 'Devlet Bahçeli Köprüsü'nü yapacak mısınız, yapmayacak mısınız?' Laf kalabalığına gerek yok. Yapmayacaksanız, AK Parti gerekeni yapar" diye konuştu.

Son olarak kentte yapımı devam eden bin kişilik stadyumun kırmızı-beyaz olarak belirlenen koltuk renginin değişmesi yönünde taraftarların isteği olduğunu söyleyen Ay, konu hakkında gereken çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

AMACINIZIN KÖTÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYORSUNUZ

Milletvekili Tamer Dağlı da hükümetin çalışmaya başladığı ilk günden beri büyük projelere imza attığını ve atmaya da devam edeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi 'nin ise yapılan yararlı çalışmalara dahi engel olmaya çalıştığını söyleyen Dağlı, "Sizler bu ülkenin kaymakamına FETÖ'cüsünüz, teröristsiniz dediniz. Yargı bunu sorgulayacak tabi ki de. Siz yayınladığınız videoyu keserek yayınlayarak zaten amacınızın kötü olduğunu gösteriyorsunuz" dedi.

Milletvekili Ahmet Zenbilci, İzmir'de cami hoparlöründen sosyalist bir marş çalınmasını kınadığını belirtti. Milletvekili Abdullah Doğru ise CHP'nin yanlış ve yanlı tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.