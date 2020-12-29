AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' diyenler, kendilerine baksın - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' diyenler, kendilerine baksın

29.12.2020 12:20
AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' diyenler, kendilerine baksın, System.String[]

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Ceyhan Belediyesi'ndeki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili soruşturmanın selameti ve hukukun sağlıklı işlemesi için sükunetlerini korumalarına rağmen CHP'nin, başından itibaren sürekli açıklamalar yapıp, suçlu arama psikolojisinde olduğunu söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Ceyhan Belediyesi'ndeki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili soruşturmanın selameti ve hukukun sağlıklı işlemesi için sükunetlerini korumalarına rağmen CHP'nin, başından itibaren sürekli açıklamalar yapıp, suçlu arama psikolojisinde olduğunu söyledi. Başkan Ay, "'Yargıya müdahale var' diyenler, dönüp bir kendilerine baksınlar" dedi.

AK Parti Adana il başkan yardımcılarıyla birlikte 2020 yılının son toplantısını gerçekleştiren İl Başkanı Mehmet Ay, gündemdeki konularla ilgili de değerlendirme yaptı. Başkan Ay, Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar'ın da tutuklu yargılandığı 'rüşvet' soruşturmasıyla ilgili konuştu. Soruşturmanın selameti ve hukukun sağlıklı işlemesi adına sükunetlerini korumalarına rağmen CHP'nin, olayın başından beri sürekli açıklamalar yaparak, suçlu arama psikolojisinde olduğunu kaydeden Başkan Ay, CHP'lilerin sürekli 'Yargıya müdahale var' dediğine dikkat çekti. Ay, "Dönüp bir kendilerine baksınlar. Yargıya baskı yapan varsa o da CHP'nin bizatihi kendisidir. CHP bu işten bir an önce vazgeçmelidir" diye konuştu.

CHP'lilerin, CHP'li Ceyhan Belediyesi'ndeki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili sürekli açıklamalar yaparak, iktidarı suçlamasına tepki gösteren Başkan Ay, "CHP yönetiminde olan Ceyhan Belediyesi'ndeki 'rüşvet' iddialarının başından bu yana bu meselenin siyasi boyutundan çok yargı boyutuyla ele alınmasına inandığımız için herhangi bir açıklamada bulunmadık. Yargının yaptığı tahkikata ve yargıya olan saygımızdan dolayı sükunetle bekledik, beklemeye de devam ediyoruz ama CHP'nin İl Başkanlığı, bu olaylar ortaya çıkar çıkmaz, olayların ne olduğunu, neden olduğunu bilmeden üstelik gizlilik kararı da varken basın açıklaması yaparak partimizi suçladı. Çeşitli periyotlarla bu mesnetsiz iddialarını çeşitli kurul ve yetkilileri ağzıyla sürdürüyorlar" dedi.'YARGIYA MÜDAHALEYİ KENDİLERİ YAPIYOR'Yaşanan süreci anlatan Başkan Ay, şöyle konuştu: "Şüphelilerin bir kısmı serbest kaldı, bir kısmı adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir kısım şüpheli de tutuklandı. Bütün bunlar yaşanırken CHP'nin 2 genel başkan yardımcısı Adana'ya gelerek basın açıklaması yaptı. Bu aceleciliğin sebebi nedir? Bu yangından mal kaçırma telaşı nedir? Bu tedirginliğinize sebep olan şey nedir? Bırakınız, bağımsız Türk yargısı ve mahkemeler işini yapsın. Sizin işiniz Adana'ya yolladığınız siyasilerle hedef şaşırtmak olmamalıdır. Genel başkanınız 'Adalet isterim' diye yürüdü. Parti yöneticileriniz de adaleti tesis edecek yargı sürecini saygıyla ve sessizlikle takip etmelidir. Bir ilçe belediyesinde rüşvet alınmış mı, verilmiş mi? Doğruların uzun süre saklanamama gibi bir huyu vardır ve elbet bu da ortaya çıkacaktır. CHP'nin yargıya taşınan diğer vukuatlarını biliyorsunuz. Nedir onlar? Taciz, mobbing, tecavüz, hırsızlık, görevi kötüye kullanma. Şimdi istiyorlar ki tüm bunları unutalım. Ceyhan'da yargıya taşınan rüşvet iddialarını istismar edip mağdur görünsünler ve CHP'nin siyasi ve insani ahlaka sığmayan diğer suçlarını olmamış sayalım. Hayır. CHP'de balık da tuz da kokmuştur. Her gün bir yenisi eklenen ve kirli sicillerini kabartan suçlarla CHP yüzleşmek zorundadır. CHP, Türk yargısını işaret ederek ve kronikleşmiş AK Parti husumetini büyüterek oluşturmak istediği mağduriyetten vazgeçmelidir. Bu algı operasyonuna son vererek bir an önce kendi evinin önünü temizlemelidir. Yargıya müdahaleyi kendileri yapıyorlar."

Başkan Ay, yargı sürecinin beklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "O yüzden kameralar karşısında demeç vermek, Adana'ya çıkarma yapıp, boylarını aşacak cümlelerle kurum ve kişileri zan altında bırakmak yerine herkese düşen görev; soruşturmanın detaylarını görmek, yargı kararlarını beklemektir. Soruşturmanın selameti için sonucu suhuletle bekleyelim. Yargı da işini yapsın" diye konuştu.


AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' diyenler, kendilerine baksın
AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' diyenler, kendilerine baksın

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Rüşvet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' diyenler, kendilerine baksın - Son Dakika


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