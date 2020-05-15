AK Parti Adana İl Başkanı Ay, Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu'nun engellenmesini kınadı - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, merkez Yüreğir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardım dağıtımının bir grup tarafından engellenmek istenmesini kınadı.

Ay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, yardım çalışmalarına devam ettiği sırada 6-7 kişilik bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradığını belirtti.

Ay, açıklamasında olay yerinde bulunan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve beraberindekilerin, saldırıda bulunan grubu sakinleştirmek istediğini ancak grubun Bingöl ve beraberindekilere de sözlü ve fiziki saldırıda bulunduklarını kaydetti.

Ay, açıklamasında şunları belirtti:

"Emniyet ve savcılık soruşturmasında şahıslardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı olduğu anlaşılmıştır. Bir siyasi parti temsilcisinin milletimiz için aylardır fedakarca çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı olayının içinde bulunması üzüntü ve kaygı vericidir. Dün Van'da şehit edilen Vefa Sosyal Destek Grubu personellerinin acısını yaşarken, bugün yine bir saldırının daha Adana'da yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Olay sıradan bir olay değildir. Milletimiz için fedakarca çalışan bir ekibe saldırıda bulunulması asla kabul edilemez. Milletimizin takdir ve teveccühünü kazanmış Vefa Sosyal Destek Grubuna bu menfur saldırıyı yapanlar, sadece devletimizin bir kuruluşuna değil, milletimize uzanan yardım eline saldırmıştır. Bu zorbalığın ve alçaklığın, hukuk çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağız."

Açıklamasında, yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Ay, "Kaymakam beye ve Vefa Sosyal Destek Grubuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımız için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunu hiçbir güç milletimize hizmet yolunda yıldıramayacak, korkutamayacaktır" ifadelerini kullandı.