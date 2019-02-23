AK Parti Adana İl Başkanı Güler'den Aa'ya Ziyaret
27 dakika önce
AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
AK Parti Adana
İl Başkanı Şerif Güler, Anadolu Ajansı
(AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
'i ziyaret etti.
Güler, beraberinde partililerle AA Adana Bölge Müdürlüğüne gelerek Bölge Müdürü Firik'le görüştü.
Burada konuşan Güler, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçime yönelik partilerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, Adana ve ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın en iyi sonucu alması için gayret gösterdiklerini söyledi.
Çalışmaları kapsamında, bugün kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan Güler, vatandaşın kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını aktardı.
Firik de çalışmaları hakkında Güler'e bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:45 Kaynak: AA
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