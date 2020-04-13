AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan 'Sahra hastanesi' tepkisi - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan 'Sahra hastanesi' tepkisi

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Zeydan Karalar Adana'da bin yataklı sahra hastanesi yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı bunu yapamıyor" şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi

Ay: "Ortada ne hastane var ne de hastaneye ihtiyaç var"

ADANA - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zeydan Karalar Adana'da bin yataklı sahra hastanesi yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı bunu yapamıyor" şeklindeki sözlerine çok sert tepki göstererek "ortada ne hastane var ne de hastaneye ihtiyaç var" dedi.

Başkan Ay, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam temelsiz ve hiçbir gerçekliliği olmayan bir açıklamada bulunduğunu ifade ederek, "Aslında hiç şaşırmadık. Çünkü CHP genel başkanı bunu hep yapıyor. Ancak kamuoyunu doğru bilgilendirmek, hükümetimizi suçlayıcı bu açıklamaya cevap vermek en temel hakkımız. Kılıçdaroğlu açıklamasında, 'Zeydan Karalar bin yataklı sahra hastanesi yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı bunu yapamıyor' dedi. Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bırakın bin yataklı hastaneyi 1 yataklı hastanesi dahi yoktur. Ülkemizin her şehrine sağlık alanında devasa yatırımlar yapmış, milletimizin takdir ve teveccühünü kazanmış hükumetimizi, yalan yanlış beyanlarla suçlamak, ne bir siyasetçiye ne de dürüst ve ahlak sahibi bir insana yakışır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu bu açıklamasından dolayı kınayan Ay, "CHP'li hemşehrilerimiz adına da üzüldüğümü belirtmek isterim. Çünkü bu yalan, en başta ona inanmış insanlara haksızlıktır. Kılıçdaroğlu, son derece sorumsuzca bir açıklama yapmıştır" ifadesini kullandı.

Adana'da Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar dışında bir başka kurumun herhangi bir yataklı tedavi hizmeti girişimine ihtiyaç olmadığı halde ve ilgili kurumlardan hiçbir izin alınmadan yapılan bu girişimin, sağlık gibi hayati bir meselede bile siyasi rant devşirme çabasından ibaret olduğunu söyleyen Ay şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, doktoru, hemşiresi, tıbbi malzemesi, yoğun bakım ünitesi kısacası hastane vasfı taşımayacak, tek bir hastaya bile cevap veremeyecek bir yeri hastane olarak tanımlamıştır. Vatandaşlarımızla alay edercesine yapılan bu sorumsuzca açıklamayı kınıyoruz. Adanalı hemşerilerimiz müsterih olsun, ilimizde sağlıklarını tehlikeye sokacak, CHP Genel Başkanının bahsettiği böyle bir yere ihtiyaç yoktur. Zaten ortada böyle bir sözde sahra hastanesi de yoktur. İlimizdeki değerli sağlık personelleri ile kamu hastaneleri, özel hastaneler ve 2 üniversite hastanesi milletimize hizmet etmeye devam etmektedir. Sağlık hizmetindeki bu imkanlar Adanalı hemşehrilerimizin emrindedir. Kılıçdaroğlu ya milletimizden özür dileyip, yanlış bilgi verdiğini söylemelidir. ya da kendisine yanlış bilgi veren sorumsuzlardan hesap sormalıdır. Aksi halde, hemşehrilerimizi böyle hassas bir dönemde sanki böyle bir yere ihtiyaç varmış gibi tedirgin etmek, büyük bir ayıptır. Temel atmama töreni gibi, birçok skandala imza atan CHP'li belediyeler, şimdi de Adana'da olmayan bir sahra hastanesini yaptıklarını söylüyorlar ve genel başkanlarını da bu yalanın sözcüsü yaptılar. Allah milletimizi, bu zihniyetin yalanlarından korusun."