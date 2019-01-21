AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler Açıklaması

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, su baskınlarının yaşandığı tarım arazilerinde inceleme yaparak vatandaşları dinledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, su baskınlarının yaşandığı tarım arazilerinde inceleme yaparak vatandaşları dinledi. Başkan Güler, "Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.



Cumartesi günü AK Parti Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Ceyhan'a bağlı mahallelerdeki su baskınlarından zarar gören evleri gezip, çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların derdini dinleyen Başkan Şerif Güler, pazar günü de beraberindeki TBMM Tarım Komisyonu Üyesi AK Parti Adana Milletvekilli Abdullah Doğru, il başkan yardımları Murat Duman, Bülent Dalyan, Sinan Gül, Karataş İlçe Başkanı İbrahim Yüce, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Güney Şaş, Kadın Kolları Başkanı Hülya Aksoy ile yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karataş ilçesinde incelemelerde bulundu.



Karataş ilçesine bağlı Ceyhan ve Seyhan nehirleri kıyısında bulunan ve su baskınlarından zarar gören buğday, marul, lahana, karpuz ekili araziler ile narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunan Başkan Güler, "Afetten zarar gören köylerimizi geziyoruz. Burada bir mandalina bahçesi tamamen su altında kalmış. Biz devlet olarak buraya geldik. Buralardaki hasar tespitini yapıyoruz. Üreticilerimizin yanındayız. Vatandaşlarımızın gördüğü bu zararı devlet olarak bir nebze de olsa hafifletmek için elimizden ne geliyorsa yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.



Tarım arazilerinin yanı sıra arazileri su baskınından zarar gören mahalleleri de ziyaret eden Başkan Güler ile beraberindeki heyet, köylülerin de sorunlarını dinledi. - ADANA

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