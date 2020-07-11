AK Parti Adana İl Başkanı: Siyasi şov uğruna şehrimiz rezil edildi - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. Başkan Ay, "Sayın Karalar şov yapma, Adana'nın imajını kötüleme. Şehrine bu utancı yaşatan bir belediye başkanı için en şerefli hareket, istifa etmektir" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firmanın borcu nedeniyle dün öğle saatlerinde, belediyenin temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada Başkan Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları, haczedilerek kamyonete yüklendi. Başkan Zeydan Karalar, 2016'da alınan bir ihale üzerine yapılan işin parasının alamadığı gerekçesiyle kendilerinin hacizle karşı karşıya bırakıldığını ve makam odasındaki eşyalarının alındığını kaydetti.
Haciz olayının sıradan bir olay olmadığını belirten Başkan Ay, "Yönetilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iflas ettiğinin resmidir. Milyarlarca liralık bütçeye sahip Adana Büyükşehir Belediyesi'ni iflasa götüren Sayın Başkan, dün yaşanan haciz olayı ile Adana'mızı Türkiye kamuoyu önünde rezil etmiştir. Makam odası haczedilen bir belediye başkanı için bundan daha büyük bir utanç olmaması gerekir. Bu rezaleti şehrimize yaşatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı derhal istifa etmelidir. Makam odası haczedilmiş bir belediye başkanının 'bu şehri yöneteceğim' iddiası kalmamıştır. O sebeple de hemen bunu şova çevirecek manevraları yapmayı çok iyi biliyor. CHP Adana İl Başkanı olduğu dönemde de il teşkilatına haciz gelmiş ve bu utancı teşkilatına da yaşatmıştır. Şimdi aynı utancı şehrimize de yaşatmaktadır. Sayın Karalar'ın beceriksiz yönetim anlayışı sadece bugünün meselesi değildir, geçmişten gelen bir durumdur. Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediye kasasını AK Parti'li yönetimden artı 30 milyon lira ile devralan Sayın Karalar, belediye kasasını 140 milyon borçla bırakmıştır. Hemşehrileri tarafından kendisine emanet edilen makam odası, belediye başkanının şerefidir, onurudur, itibarıdır. Bu makam Adanalıların makamıdır. Bu emanete halel getiren bir belediye başkanı için söylenecek tek söz kalmıştır, o da 'yazıklar olsun' dur. Sayın Zeydan Karalar, makam odasına dahi sahip çıkamayan beceriksiz yönetim anlayışı ile tarihe geçmiştir. Adana'mıza bu utancı yaşatan Sayın Karalar ve zihniyetini, gelecek nesiller de utançla anacaktır. Bu kara leke, bu zihniyetin alnından hiçbir zaman silinmeyecektir. Sayın Başkan derhal istifa etmelidir. Makam odası haczedilen birinin başkanlık sıfatı kalmamıştır. Bundan sonra o makamda kaldığı her an Adana'mız için bu utancın daha da büyümesi demektir. Sayın Başkan bu utancı şehrimize daha fazla yaşatmasın ve derhal istifa etsin" ifadelerini kullandı.