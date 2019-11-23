Son Dakika Haberleri: AK Parti Adana İl Başkanlığına atanan Mehmet Ay, görevi devraldı
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AK Parti Adana İl Başkanlığına atanan Mehmet Ay, görevi devraldı

6 saat önce

AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ay, görevi Şerif Güler'den devraldı.

AK Parti Adana İl Başkanlığına atanan Mehmet Ay, görevi devraldı, System.String[]

AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ay, görevi Şerif Güler'den devraldı.

Ay, partisinin il başkanlığında, milletvekilleri ve yöneticilerin de katıldığı törende görevi Şerif Güler'den devralıp başkanlık koltuğuna oturdu.

Törende konuşan Ay, insanların refahı ve huzuru için insan merkezli siyaset üreteceklerini vurgulayarak, "Biz AK Parti'nin milli ve küresel vizyonunun Adana'da vücut bulması için alın teri dökeceğiz." dedi

Birlik ve beraberlik ortamının daha da güçlenmesi için birleştirici bir rol oynayacaklarını aktaran Ay, "Yeni oluşacak yönetim organlarımızla adaleti esas alarak teşkilatçılık yapacağız. Şunun sözünü veriyorum, Adana'da girilmedik ev bırakmayacağız. Kaç tane ev varsa, o evlerin kapısı en az bir kere teşkilat mensuplarımız tarafından çalınacak, hal hatır sorulacak." diye konuştu.

Kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür eden Ay, "Görevi devralacağım Şerif Güler başkanımıza bugüne kadar gösterdiği başarılı yönetimi ve samimi gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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