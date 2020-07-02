AK Parti Adana İl Başkanlığının üyelik çalışmaları - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanlığının üyelik çalışmaları

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, haziran ayında en fazla üye yapan il olarak Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, haziran ayında en fazla üye yapan il olarak Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

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Ay, 1 Haziran'da başlatmış oldukları üye seferberliğinde, haziran ayında 14 bin 595 üyeyle Adana'nın en fazla üye yapan il olduğunu belirtti.

Adana, bir ayda seçmenin yüzde birine tekabül eden sayıda üye yaparak büyük bir başarıya daha imza atıldığını ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 300 bin üye sayısına en kısa zamanda ulaşmak için tüm teşkilatlarımızla var gücümüzle üye çalışmalarımız devam etmektedir. Teşkilatlarımıza bu üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca, partimize teveccüh gösteren yeni üyelerimizi, 'Büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz' diyerek onları parti binalarımıza çay içmeye, sohbet etmeye bekliyoruz."

Adana'yı AK Parti'nin "kalesi" yapacaklarını belirten Ay, "Önümüzdeki süreçte AK Parti ailesi, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yola devam edecek." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ay, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:23 Kaynak: AA

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