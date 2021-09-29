AK Parti Adana İl Başkanlığının üyelik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanlığının üyelik çalışmaları sürüyor

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 1 Eylül'de başlattıkları üye kazandırma çalışmaları kapsamında ay sonu itibarıyla 15 bin 723 yeni üye sayısına ulaştıklarını belirtti.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 1 Eylül'de başlattıkları üye kazandırma çalışmaları kapsamında ay sonu itibarıyla 15 bin 723 yeni üye sayısına ulaştıklarını belirtti. Ay, yaptığı yazılı açıklamada eylül bitmeden partiye hedeflerinin üzerinde yeni üye kazandırdıklarını ifade etti. Yeni üye sayısının 15 bin 723 olduğunu aktaran Ay, şunları kaydetti: "Yeni üyelerimizle birlikte, büyük AK Parti ailemiz daha da güçleniyor. Yeni üyelerimizle birlikte güçlü şekilde 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Söz verdiğimiz gibi, tüm teşkilatlarımızla var gücümüzle yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik içerisindeki azimli ve gayretli çalışmalarının yanı sıra hemşerilerimizin de AK Partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühleri sayesinde Adana'mızı AK Partimizin kalesi yapacağız."

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