AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu belirlendi - Son Dakika

AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu belirlendi

6 saat önce

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, İl Yürütme Kurulunu belirledi.

AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu belirlendi, System.String[]

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, İl Yürütme Kurulunu belirledi.


Başkan Ay, son derece aktif bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek, "Tüm arkadaşlarımızın alanlarında tecrübeli ve Adana dinamiğine uygun olmalarını ön planda tuttuk" dedi.


AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu şöyle oluştu:


Mehmet Ay (İl Başkanı) Faruk Aytek (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) Salih Sarı (Teşkilat Başkanı) Adem Sağlam (Seçim İşleri Başkanı) Aytekin Uçar (Tanıtım ve Medya Başkanı) İsa Bozkurt (Dış İlişkiler Başkanı) Emine Karaköse (Sosyal Politikalar Başkanı) Turgut Erişmen (Yerel Yönetimler Başkanı) Muhittin Çolak (Ekonomik İşler Başkanı) Şahin Cerit (Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı) Kasım Pamuk (Mali ve İdari İşler Başkanı) Aslı Çelik (Ar-Ge Başkanı) Hayriye Karaca (İnsan Hakları Başkanı) Kürşat Akpınar (Çevre Şehir ve Kültür Başkanı) Mustafa Özkan (İl Sekreteri) ve Abdurrahman Yeşiltaş (Başkan Danışmanı) - ADANA

Mehmet Ay, AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadınlara cinsel tacizde bulunurken kameraya yakalandı
İnsan kaçakçılarının şifresini polis çözdü Torbacılara yapılan şafak baskını, drone sayesinde havadan görüntülendi İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor

Son Dakika Haberleri
22:35 Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'de yaşananlar nedeniyle savaş suçu soruşturması açmak istiyor - Son Dakika Haber
22:26 Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:23 Eski Başkan Uğuz, AK Parti İlçe Başkanı oldu - Son Dakika Haber
22:21 Marmaris'te sahipli köpekler zehirlendi - Son Dakika Haber
22:18 Hindistan'daki gösterilerde ölü sayısı 11'e yükseldi, 4 bin kişi gözaltında - Son Dakika Haber
22:10 İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor - Son Dakika Haber
21:01 Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]