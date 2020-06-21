AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığından kan bağışı kampanyası - Son Dakika

AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı.

Partinin Kadın Kolları Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılay ile "Bir kan üç can kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası organize edildi.

Gençlik Meydanı'nda düzenlenen kampanyanın açılış programında konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, teşkilatlarının yanı sıra tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Programa, Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can ve AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin katıldı.