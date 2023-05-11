AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak - Son Dakika
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AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak

AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak

11.05.2023 19:16

AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı esnada bir şahıs tarafından "Kafana mermi yağacak" diyerek tehdit edildi.

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde seçim çalışması yapmaya başladı. Vatandaşların yanına giden Yurduseven "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi.

"KAFANA MERMİ YAĞACAK"

Bu esnada kimliği belirsiz bir erkek şahıs tarafından milletvekili adayı Yurduseven, "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" sözleriyle tehdit edildi.

"BU YAPTIĞINIZ ÇOK AYIP"

Milletvekili adayı Yurduseven ise, "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösterdi.

Bir süre şahıslarla AK Partililer arasında tartışma çıktı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak - Son Dakika


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