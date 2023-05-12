AK Partili milletvekili adayını "Kafanıza mermi yağacak" diyerek tehdit eden şahsa ev hapsi - Son Dakika
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AK Partili milletvekili adayını "Kafanıza mermi yağacak" diyerek tehdit eden şahsa ev hapsi

12.05.2023 22:54

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i seçim çalışmaları esnasında tehdit eden şüpheliye ev hapsi verildi. Söz konusu şahıs, Yurduseven'e "Bu sıralarda bu noktalarda gezmenizi uygun bulmuyoruz. Buralar bizim, buralarda gezerseniz kafanıza mermi yersiniz" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i, dün seçim çalışmaları kapsamında ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde ölümle tehdit eden Selçuk D. (41), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlıya ev hapsi verildi. Selçuk D'nin, psikoz hastası olduğu belirtildi.

"KAFANIZA MERMİ YERSENİZ" DEMİŞTİ

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'in dün seçim çalışmaları sırasında ölümle tehdit edilmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Yurduseven, "Esnaf ziyareti yaptığım esnada yakışıksız bir tavırla karşı karşıya bırakıldım. 'Bu sıralarda bu noktalarda gezmenizi uygun bulmuyoruz. Buralar bizim, buralarda gezerseniz kafanıza mermi yersiniz.' diyenlere karşı, 'Ben sizin evladınız yaşındayım. Sizin evladınız, benim anne babamın kapısını çalsa şu üslupla karşılaşmazlardı.' dedim. Bayağı büyük, yüksek bir tehditle karşı karşıya bırakıldık. Ona rağmen Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde seçim çalışmalarımıza devam ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Partili milletvekili adayını 'Kafanıza mermi yağacak' diyerek tehdit eden şahsa ev hapsi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili milletvekili adayını "Kafanıza mermi yağacak" diyerek tehdit eden şahsa ev hapsi - Son Dakika
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