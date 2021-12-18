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AK Parti Adana Milletvekili Sarıeroğlu: "Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı Türkiye modelidir" - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Sarıeroğlu: "Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı Türkiye modelidir"

18.12.2021 04:36

AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ekonomi alanında atılan adımların Çin modeli değil, Türkiye modeli olduğunu belirterek "Bu süreçten Türkiye kendi kurallarıyla, kendi yol haritasıyla çıkacak ve inşallah gelecek dönemde bu da 'Türkiye mucizesi' olarak anılacaktır.

AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ekonomi alanında atılan adımların Çin modeli değil, Türkiye modeli olduğunu belirterek "Bu süreçten Türkiye kendi kurallarıyla, kendi yol haritasıyla çıkacak ve inşallah gelecek dönemde bu da 'Türkiye mucizesi' olarak anılacaktır." dedi.

Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına söz alarak bütçe maratonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu bütçenin AK Parti'nin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dördüncü bütçesi olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "2022 yılı bütçe teklifimiz ülkemizi daha da büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak için hazırlanmış, işçisinden memuruna, işvereninden çiftçisine, emeklisinden öğrencisine, esnafından ev hanımına, kadın, genç, yaşlı, erkek, engelli 84 milyon için hazırlanmış aziz milletimizin bütçesidir." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, 2022 bütçesinin "Türkiye için yeni bir sıçrama oluşturacak kalkınma bütçesi" olduğunu söyledi.

Dünyanın geçmişte yaşanmadığı kadar farklı bir dönemden geçtiğine işaret eden Sarıeroğlu, "Ticaretin, çalışma şekillerinin, eğitimin, bireysel ilişkilerin hayata dair ne varsa her şeyin değişimden geçtiği, kuralların yeniden yazıldığı, dengelerin yeniden oluştuğu yeni ve farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçten dünyada etkilenmeyen ne bir ülke ne kurum ne de birey bulunmaktadır." diye konuştu.

Kovid-19 salgını dönemindeki ekonomik destekler

Sarıeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden ülke ve vatandaşların en az hasarla çıkması için seferberlik içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak "Bu süreçte ülkemiz hızlı davranmıştır. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için toplam 705 milyar liralık destek sağladık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 177 milyar liralık destek vatandaşlarımıza, özellikle çalışma hayatımıza sunulmuştur." ifadesini kullandı.

TÜİK ile ilgili tartışmalara da değinen Sarıeroğlu, "TÜİK rakamları değil, OECD, Dünya Bankası, Eurostat gibi tüm uluslararası kuruluşlar da bu büyüme performansının altını çizmişlerdir." dedi.

Sarıeroğlu, salgın döneminde istihdam konusunda da çok güçlü bir performans ve başarı sağlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kapsayıcı, dengeleyici ve güçlü sosyal politikaların hızla devreye sokulduğunu anlatan Sarıeroğlu, "Biz 19 yıldır, ülkemizin her alanda bölgesinin ve dünyanın güçlü bir yıldızı olması için mücadelemize devam ediyoruz. Attığımız her adım, yaptığımız her reform, inşa ettiğimiz her eser bugünlerimizde güçlü şekilde etkisini göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

"'Türkiye mucizesi' olarak anılacak"

Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin bu dönemden fırsatlarla çıktığını belirterek şöyle devam etti:

"Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı 'Türkiye modelidir.' Nasıl geçmiş dönemlerde 'Kore mucizesi', 'Japon mucizesi', 'Alman mucizesi', 'İrlanda mucizesi' denilmişse tüm dünyanın iki yıldır içinden geçtiği bu süreçten Türkiye kendi kurallarıyla, kendi yol haritasıyla çıkacak ve inşallah gelecek dönemde bu da 'Türkiye mucizesi' olarak anılacaktır. Bizim yol haritamız belli, atacağımız adımlar belli. Birileri hamaset peşinde olabilir, mutfaktan videolar çekerek mesaj verme kaygısı içerisinde olabilir. Biz işimizi yapıyoruz, yolumuza devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 yılında küresel finans krizinin Türkiye'yi teğet geçeceğini söylediğini anımsatan Sarıeroğlu, "Bugün çıkan sesler o dönemde de çıkmıştı. Türkiye'yi umutsuzluğa, karamsarlığa hapsetmeye yönelik girişimler söz konusu olmuştu ama sonunda ne olduğunu gördük. O dönem yaşanan küresel finans krizi Türkiye'yi teğet geçti; Türkiye o süreçten de fırsatlarla, güçlü atılımlarla çıktı ve yoluna devam etti. Bu dönem de inşallah tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak politikalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Sarıeroğlu, emeklilere yönelik de bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Adana Milletvekili Sarıeroğlu: Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı Türkiye modelidir
AK Parti Adana Milletvekili Sarıeroğlu: Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı Türkiye modelidir
AK Parti Adana Milletvekili Sarıeroğlu: Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı Türkiye modelidir
AK Parti Adana Milletvekili Sarıeroğlu: Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı Türkiye modelidir

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Adana Milletvekili Sarıeroğlu: 'Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı Türkiye modelidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Adana Milletvekili Sarıeroğlu: "Bunun adı 'Çin modeli' değildir, bunun adı Türkiye modelidir" - Son Dakika
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