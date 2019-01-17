Son Dakika Haberleri: AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

54 dakika önce

AK Parti Lüleburgaz ilçe başkanlığınca aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

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AK Parti Lüleburgaz ilçe başkanlığınca aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Tanzer Koç, Lüleburgaz belediye başkan adayı Akın Kamacı, Büyükkarıştıran belediye başkan adayı Lütfü Karaman, Ahmetbey belediye başkan adayı Şaban Aykırı, Evrensekiz belediye başkan adayı Saadettin Kuşku ile partililer katıldı.

Koç, burada yaptığı konuşmada, partilerinin 2002 yıllından bu yana girdiği her seçimi kazandığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerininde partileri açısından başarılı geçeceğine inandığını ifade eden Koç, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu ve vatandaşlarında bu nedenle partilerini tercih ettiğini belirtti.

Yerel seçimleri önemsediklerini aktaran Koç, "İnancım tamdır, bugüne kadar girdiğimiz her seçimde nasıl çalıştıysak, kapı kapı dolaştıysak, insanlara neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi anlattıysak ve vaat ettiklerimizi gerçekleştirdiysek inşallah 1 Nisan sabahı gülen taraf tekrardan biz olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından belediye başkan adayları tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:19 Kaynak: AA

Politika
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