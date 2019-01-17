AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Lüleburgaz
ilçe başkanlığınca aday tanıtım toplantısı düzenlendi.
Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Tanzer Koç, Lüleburgaz belediye başkan adayı
Akın Kamacı, Büyükkarıştıran
belediye başkan adayı Lütfü Karaman
, Ahmetbey belediye başkan adayı Şaban Aykırı, Evrensekiz
belediye başkan adayı Saadettin Kuşku ile partililer katıldı.
Koç, burada yaptığı konuşmada, partilerinin 2002 yıllından bu yana girdiği her seçimi kazandığını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerininde partileri açısından başarılı geçeceğine inandığını ifade eden Koç, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu ve vatandaşlarında bu nedenle partilerini tercih ettiğini belirtti.
Yerel seçimleri önemsediklerini aktaran Koç, "İnancım tamdır, bugüne kadar girdiğimiz her seçimde nasıl çalıştıysak, kapı kapı dolaştıysak, insanlara neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi anlattıysak ve vaat ettiklerimizi gerçekleştirdiysek inşallah 1 Nisan
sabahı gülen taraf tekrardan biz olacağız" dedi.
Konuşmaların ardından belediye başkan adayları
tanıtıldı.