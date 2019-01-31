AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Söz
konusu vatansa gerisi teferruattır. Cumhur İttifakı'nın tanımı budur. Pazara kadar değil inşallah mezara kadar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ankara
Spor Salonunda düzenlenen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından şehirleri yönetme anlayışının özu¨nu¨, millete verecekleri sözlerin çerçevesini oluşturan manifestoyu paylaşmak u¨zere huzurda olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Bu seçimlerde illerine, ilçelerine, beldelerine, hizmet etmek u¨zere belediye başkanlığına aday olan AK Parti'li ve Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her birine başarılar diliyorum. Önu¨mu¨zdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK Parti'yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum." diye konuştu.
Milli iradenin u¨stu¨nlu¨ğu¨ne yu¨rekten bağlı bir parti olarak 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun, Türkiye
'ye ve millete hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine, "Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Dik duruyoruz endişeniz olmasın." dedi.
"İnsan tu¨m mahlukata gönlu¨nu¨ açar, gönu¨l şehirleri kurulur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, giriş konuşmasının ardından manifesto metnine geçerek, şunları kaydetti:
"İnsan, şehirler kurar, yollar, köpru¨ler yapar, kıtadan kıtaya uzanır, uzaya çıkar. Ama gönlu¨ ancak, bir gönu¨lde su¨kuna erer. Bir gönlu¨ misafir ettiğinde varlığını hisseder. Bir gönle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızın hayali… Bir delikanlının umudu… Bir yaşlının yalnızlığı… Bir çocuğun kucak açışı… Daha nicesiyle birlikte gönu¨lde karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca, çiçeğe, tu¨m mahlukata gönlu¨nu¨ açıp rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. Göğsu¨nde bir et parçası değil alemi taşır. Şehri emanet görmek, şehri emanet almak, şehremini olmak, ancak gönu¨l sahibiyse olur, gönu¨llere girerek olur. İşte o zaman gönu¨lden gönu¨le köpru¨ler kurulur. Seyyid Nesimi
'nin dediği gibi; 'Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, gül alırlar gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül.' Gönu¨ller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur. Hacı Bayram Veli
Hazretleri'nin nazarıyla ifade edersek; 'İnsan, şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur'. Evet… Böylece şehir insan olur, insan şehir olur. İnsan tu¨m mahlukata gönlu¨nu¨ açar, gönu¨l şehirleri kurulur. Gönu¨l tevazudur, kibir değil. Gönu¨l azimdir, gayrettir, hırs değil. Gönu¨l samimiyettir, hasbiliktir, hesabilik değil. Gönu¨l Rahmanın evidir. İnsan tu¨m evrenin kalbidir. Şehir de tu¨m bunların mekanıdır. İşte bu anlayışla, AK Parti olarak şehirlerimize ve onlara hizmet için kurulmuş olan belediyelerimize çok bu¨yu¨k önem veriyoruz."
"Du¨nyayı nasıl idrak ediyorsak, yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz"
Bugün "şehir" olarak ifade edilen il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nu¨fus oranının yu¨zde 80'i aştığını belirten Erdoğan, du¨nyada ise Birleşmiş Milletler
verilerine göre nu¨fusun yu¨zde 55'inin şehirlerde yaşadığını söyledi. Bu oranın 2050'de u¨çte ikiyi geçmesinin beklendiğine dikkati çeken Erdoğan, şehirlerde yaşayan insan sayısı artarken, ku¨resel ölçekte gelir dağılımının da giderek bozulduğunun altını çizdi.
Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin, önemli fırsatlarla birlikte kimi belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Erdoğan, ekolojik tahribatın du¨nyanın geleceğini her geçen gu¨n daha çok tehdit ettiğini vurguladı.
Gelişmiş u¨lkeler başta olmak u¨zere pek çok yerde, etnik, ku¨ltu¨rel ve dini ayrımcılık gibi demokrasiye meydan okuyan eğilimlerin yu¨kselişe geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Son iki asırda, çarpık kentleşmeden çevre kirliliğine, sosyal buhranlardan terör olaylarına ve savaşlara kadar pek çok sıkıntıyla boğuşan du¨nyamız, artık tarihi bir yol ayrımına doğru gidiyor. Bu tablo bizi, diğer meselelerin yanı sıra, şehir ve medeniyet tasavvurumuz ile bunların ayrılmaz bir parçası olan belediye hizmetleri u¨zerinde daha çok du¨şu¨nmeye sevk ediyor. Bizim gözu¨mu¨zde şehirler, kurucularının ve içinde yaşayan insanların adeta aynası gibidir. Du¨nyayı ve hayatımızı nasıl idrak ediyorsak, yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz." değerlendirmesinde bulundu.
"AK Parti kadroları olarak, şehirlerimizin ve u¨lkemizin hizmetine koştuk"
Ecdadın "Şeref-ül mekan bil mekin" yani, "Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakinleridir" diyerek, bu gerçeğe işaret ettiğini aktaran Erdoğan, " Yahya Kemal
, ecdadın kurduğu şehirleri anlatırken, 've böylece toprak imana gelirdi' diyecek kadar vecd içinde bir tasavvur ortaya koyuyor. Peki nasıl oldu da böylesine ince fikirli ve zevkli bir medeniyet mu¨ktesebatından, son asırda böylesine hoyrat bir şehircilik geçmişine savrulduk? Bize göre şehirlerimizin uzun su¨redir malul olduğu sıkıntıların temelinde, insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor." diye konuştu.
Erdoğan, tribünlerden sarkıtılan kendisinin, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin, Alparslan Türkeş
ile Necmettin Erbakan
'ın fotoğraflarının yer aldığı "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." yazılı pankartı görmesi üzerine, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Cumhur İttifakı'nın tanımı budur. Pazara kadar değil inşallah mezara kadar." dedi.
Milletin değerlerine sahip çıkmayanların şehircilik mirasına sahip çıkmasının zaten işin tabiatına aykırı olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçmişiyle barışık olamayan geleceğini de sağlıklı bir şekilde inşa edemez. Tu¨rkiye, uzun su¨re yönetimine hakim olan vizyonsuz, öngöru¨su¨z, kifayetsiz, plansız, istikrarsız, milletin derdiyle dertlenmediği için umursuz hastalıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır. Açık yu¨reklilikle kabul etmek gerekir ki, bırakınız sonradan kurulanları, kadim şehirlerimiz dahi bu hastalıktan kendini kurtaramamıştır. Bizler, tu¨m siyasi hayatı, işte bu çarpıklıklarla mu¨cadeleyle geçen AK Parti kadroları olarak, şehirlerimizin ve u¨lkemizin hizmetine koştuk. Eksiklerimiz ve hatta kimi zaman hatalarımız elbette olmuştur. Ama, milletimiz ve tarih şahittir ki, tu¨m samimiyetimizle ve gu¨cu¨mu¨zle, u¨lkemizi maddi ve manevi medeniyet değerleriyle yeniden buluşturmak için çalıştık. Azmettik, çalışıyoruz ve çalışacağız."
"Belediyecilikteki tecru¨bemizi su¨rekli zenginleştirerek, Tu¨rkiye'nin hizmetine sunduk"
AK Parti'nin kurucu kadrolarının, gençlik yıllarından beri takipçisi oldukları medeniyet davalarını, belediye yönetimlerinde adımlarını attıkları hizmet mu¨cadelelerini zamanla tu¨m u¨lkeye taşıdıklarını anlatan Erdoğan, "Şuna inanıyorum; bizimkisi bir aşk hikayesidir. Aşk ise kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Laf ile aşk olmaz. Ancak sevdiğinizde yok olursanız aşk olur." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, belediyelerde başlayan bu bu¨yu¨k yu¨ru¨yu¨şu¨n, Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisi, Başbakanlık
ve Cumhurbaşkanlığında su¨rekli gelişerek, genişleyerek su¨rdüğünü söyledi.
Bu su¨reçte şehirleri mazisiyle barışık ve geleceği kucaklayacak hizmetlere kavuşturmak amacıyla, hem belediyelerde, hem merkezi idare kurumlarında gece gu¨ndu¨z ter döktu¨klerini ifade eden Erdoğan, her alanda olduğu gibi belediyecilikte de Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat u¨zerinde eserler ortaya koyduklarını dile getirdi.
AK Parti'nin, belediyecilikte çığır açmış, milletin gönlu¨nde bu hizmetleriyle yer edinmiş kadrolar tarafından kurulmuş bir parti olduğunun altını çizen Erdoğan, "AK Parti kadrolarının belediyelerdeki başarılarının gerisinde, halka hizmeti Hakka hizmet bilen bir paradigma değişikliği vardır. Bu yaklaşımla, emaneti korumayı ve ehline teslim etmeyi esas alan, hizmeti memur-işçi mesai su¨resiyle sınırlamayıp 24 saate, 7 gu¨ne yayan, vatandaşın her derdine derman olmak için çırpınan bir yönetim pratiği sergilenmiştir. Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksamadan yu¨ru¨mesini, parti teşkilatlarından gönu¨llu¨ler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır. Belediyecilikteki tecru¨bemizi ve birikimimizi su¨rekli zenginleştirerek, geliştirerek, bu¨yu¨terek tu¨m Tu¨rkiye'nin hizmetine sunduk." diye konuştu.
"Belediye Başkanlarımızın önu¨ne çok bu¨yu¨k hedefler koyduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu u¨lkenin 'CHP
'den tevaru¨s ettiği çöp, çukur ve çamurla mu¨cadele' diyerek yola çıktık. Çünkü CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Öyle devraldık İstanbul
'u ve onlardan tamamen arındırdık. 2004'te 'Yerel kalkınma başlıyor' sloganını kullandık, o gu¨nden bugu¨ne belediye başkanlarımızın önu¨ne çok bu¨yu¨k hedefler koyduk. Eğer çöp dağlarından İstanbul temizlendiyse, Ümraniye
'deki vahşi çöp depolama alanı patlamak suretiyle 39 vatandaşımız orada öldüyse herhalde bunun bir hesabının sorulması gerekir. Kimdi belediye başkanı? İlçede de CHP, büyükşehirde de CHP. Hesabını ne soran oldu, ne hesabı sorulan oldu. Bunları özellikle bilmenizin önemine vurgu yapmak istiyorum. Ankara farklı mıydı? Hayır, Ankara da böyleydi. Buraları teslim aldık. Aldıktan sonra İstanbul değişti. Ankara değişti. Ama teslim alınmayan yerlerde hala susuzluk devam ediyor. İşte İzmir... Ne İstanbul ne Ankara'da susuzluk diye birşey kalmadı. Bütün mesele aşk meselesi, dertli olmak meselesi, inanç meselesi. Bunlarla bugünlere geldik."
"Altyapı, yol, kaldırım, su, çöp, temiz çevre, temiz hava gibi temel hizmet alanlarındaki sorunları çözmeden şehirlerimizi kalkındıramayız" dediklerini hatırlatan Erdoğan, "Hamdolsun, kısa su¨rede bu sıkıntıların u¨stesinden geldik ve şehirlerimizi çok ileri hizmet standartlarına kavuşturduk. Ardından, 2009 mahalli idareler seçimlerinde 'İşimiz hizmet gücümüz millet' diyerek, 'marka şehirler' hedefledik. Her şehrimizin, bölgesinin, u¨lkemizin ve du¨nyanın önemli bir markası haline gelebilmesi hedefiyle milletimizin karşısına çıktık." dedi.
İstanbul'da Habitat 2 Toplantısı düzenlediklerini hatırlatan Erdoğan, bu toplantıda İstanbul'un dünyanın en temiz şehri olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.
Bunların rastgele olmadığını belirten Erdoğan, "Dertli olursanız, aşık olursanız bunlar olur. İşte bunlar bunun neticesinde gerçekleşti. Altyapıdan çevre sorunlarına kadar her alanda, daha ayrıntılı, daha ince işçiliğe yönelik yatırımları hayata geçirdik. Potansiyeli olan her ilimizin du¨nya çapında marka şehir haline dönu¨şme çabasına destek verdik. Tu¨rkiye'nin gu¨ndemi değiştikçe, mahalli idarelerdeki hedeflerimizi de ileriye taşıdık ve 2014 seçimlerinde 'Daima millet daima hizmet' dedik. Böylece her tu¨rlu¨ vesayet, darbe ve saldırıya karşı, milletimizin emrinde bir şekilde hizmet yu¨ru¨yu¨şu¨mu¨zu¨ su¨rdu¨rme kararlılığımızı ifade ettik." diye konuştu.
(Sürecek)