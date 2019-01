AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ülkemizin istiklaline ve istikbaline go¨z dikenlere kars¸ı 15 Temmuz'da oldugˆu gibi milletimizle birlikte mücadele ederken hizmet yarıs¸ında da yine en o¨nde olduk. Şimdi de tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi diyerek, 'Gönül belediyeciliği' so¨zu¨yle milletimizin huzuruna c¸ıkıyoruz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Halkımıza yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecru¨beli, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Hedefimiz, istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oyunu almaktır." dedi.



Her sec¸imin bir imtihan oldugˆunu bildiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"31 Mart 2019 imtihanından bas¸arıyla c¸ıkmak ic¸in, gec¸mis¸te yaptıgˆımız hizmetlerle yetinmiyoruz. Bu bu¨yu¨k mu¨ktesebatın yanında, s¸ehirlerimizi gelecegˆe hazırlayacak yeni projeler gelis¸tiriyoruz. O¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde, tıpkı u¨lkemizin digˆer vizyoner projeleri gibi s¸ehirlerimiz ic¸in de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacagˆız. Bakanlıklarımızdan en ku¨c¸u¨k belediye birimlerimize kadar, s¸ehirlerimizle ilgili tu¨m planları, projeleri, yatırımları, hizmetleri bu strateji belgeleri u¨zerinden takip edecegˆiz. Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye bas¸kanlarımızın do¨nemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de u¨lkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bagˆlantılı s¸ekilde degˆerlendireceğiz. Bu su¨reçleri tüm belediyelerde takip etmek ic¸in Cumhurbaşkanlıgˆı bu¨nyesinde bir izleme-degˆerlendirme sistemi kuruyoruz."



Merkezi yo¨netim birimlerinin 81 ildeki yatırımların takibiyle ilgili bir sistemi daha önce kurduklarını anımsatan Erdoğan, "Tecru¨be ve bilgi paylas¸ımından tasarruf ve s¸effaflıgˆa kadar pek c¸ok faydasını go¨recegˆimize inandıgˆım bu sisteme, belediyelerimizi de entegre edecegˆiz. Ayrıca, AK Partili belediyelerimizin daha yakından takibi ic¸in, benzer bir sistemi Genel Merkezimizde faaliyete gec¸ireceğiz. Genel ve yerel iktidarlarımız do¨neminde plansız şehirles¸menin ko¨ku¨nu¨ kuruttugˆumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız. İşte bu doğrultuda Tu¨rkiye'yi, bugu¨ne kadarki uygulamaların o¨tesinde bir Yeni S¸ehircilik Vizyonu ile bulus¸turuyoruz." ifadelerini kullandı.



S¸ehirleri, insan fıtratına uygun, medeniyet ve ku¨ltu¨r değerleriyle yogˆrulmus¸, daha c¸ok hizmetle donatacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye bas¸kanlarımız, s¸ehir halkına hakim olma degˆil hadim olma idrakiyle go¨revlerini yu¨ru¨tecekler. Yani 'Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz' anlayışıyla hizmetlerini sürdürecekler." dedi.



Erdoğan, şehir plancılığında ve imar uygulamalarında, cogˆrafyanın tu¨m birikimine sahip c¸ıkan, Selc¸uklu mimarisinin sadeligˆini, Osmanlı mimarisinin zarafetini ve bugünün modern c¸izgilerini meczeden bir anlayıs¸ı yaygınlas¸tıracaklarını söyledi.



Konuşması sırasında tribünlerde açılan "Aşk ile çalışmak bu işin özü, 31 Mart zafere AK Parti'nin sözü" afişini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsanlarıyla birlikte ağacından hayvanına kadar ic¸indeki tu¨m canlıların gu¨ven ic¸inde yas¸adıgˆı s¸ehirlere sahip olmanın huzuruna AK Parti belediyeceliği ile kavus¸acağız. AK Parti iktidarları do¨neminde egˆitimden sagˆlıgˆa, ulas¸ımdan sanayiye kadar her alanda kurdugˆumuz gu¨c¸lu¨ altyapı, s¸ehirlerimizle ilgili tasavvurlarımızı gerc¸ekles¸tirebilmemizin teminatıdır. O¨yle ki, bugu¨n artık klasik belediye hizmetleri, bas¸arının o¨lc¸u¨su¨ olmaktan c¸ıkmıs¸tır. Artık o¨lc¸u¨, bunların u¨zerine hangi hizmetleri koyabildigˆiniz, o¨zellikle de go¨nu¨l belediyeciligˆinde ne kadar mesafe kat edebildigˆinizdir."



"Milletimizin kars¸ısına 'Memleket işi gönül işi' diyerek c¸ıkıyoruz"



AK Parti belediyelerinin her insana adaletle hu¨rmet edeceğini, şehrin ve insanların maddi-manevi tu¨m varlıgˆını kutlu bir emanet olarak go¨ru¨p sahip c¸ıkacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin herhangi bir kesime ve kişiye degˆil sadece milletine ve devletine sadakat go¨sterecek bas¸kanlarla yo¨netileceğini kaydetti. Erdoğan, "I·s¸te bunun ic¸in 31 Mart seçimlerinde milletimizin kars¸ısına 'Memleket işi gönül işi' diyerek c¸ıkıyoruz." ifadesini kullandı.



Erdoğan, AK Parti olarak yeni do¨nemdeki belediyecilik anlayışlarını ve millete taahhütlerini 11 bas¸lık altında o¨zetlediklerini belirterek, bu başlıkları "Şehir Planları, Altyapı ve Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Benzersiz Şehirler, Akıllı Şehirler, Çevreye Saygılı Şehirler, Sosyal Belediyecilik, Yatay Şehirleşme, Halkla Birlikte Yönetim, Tasarruf ve Şeffaflık ve Değer Üreten Şehirler" şeklinde sıraladı.



Şehir Planları konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları go¨zeten ve hakkaniyete uygun yo¨ntemleri takip edeceklerini belirten Erdoğan, "İstismara ac¸ık parsel bazlı plan degˆis¸ikliklerine kesinlikle gec¸it vermeyecegˆiz. S¸ehir planlarını ve imar uygulamalarını s¸effaf bir s¸ekilde hazırlayacagˆız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan degˆis¸iklikleriyle ilgili su¨rec¸leri de aynı s¸ekilde halkın go¨zetiminde yu¨ru¨tecegˆiz." dedi.



Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan degˆis¸ikliklerini, milletin go¨ru¨s¸u¨ ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir s¸ekilde uygulamaya gec¸ireceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan c¸alıs¸malar konusunda ilgili tu¨m kamu, o¨zel sekto¨r ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine bas¸vuracak, kararları demokratik katılım su¨rec¸lerini is¸leterek en genis¸ uzlaşmayla alacagˆız. Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hic¸bir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız. Potansiyellerini en iyi s¸ekilde degˆerlendirerek s¸ehirlerimizi c¸ekim merkezi haline getirecek projelere özel önem vereceğiz, o¨ncelik verecegˆiz." ifadelerini kullandı.



"Altyapı eksiklerinin tamamlanmasını yakından takip edecegˆiz."



Altyapı ve ulaşım konuları çözülmeden şehirlerin gerçek anlamda s¸ehir haline getirilmis¸ olamayacagˆına inandıklarını ifade eden Erdoğan, "Önu¨mu¨zdeki do¨nemde, ic¸me suyu, yagˆmur suyu, kanalizasyon, dogˆal gaz, enerji ve iletis¸im hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen c¸o¨zu¨lmemis¸ hic¸bir s¸ehrimizi inşallah bırakmayacagˆız. AK Partili olmayan belediyelerde de altyapı eksiklerinin tamamlanması c¸alıs¸malarını yakından takip edecegˆiz." diye konuştu.



Toplu tas¸ıma projelerini hızlandırıp yaygınlas¸tırarak, insanları trafikte boğulmaktan kurtaracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, otopark meselesini, hem s¸ehir planlarında hem de imar uygulamalarında asli o¨ncelik haline getireceklerini ve böylece sokaklardaki arac¸ istilasına son vererek, kaldırımları sadece yayaların hizmetine sunacaklarını söyledi.



Kentsel dönüşüm projelerini, şehirleri hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya do¨nu¨k olarak gelis¸tireceklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar elde ettigˆimiz tecru¨belerin ıs¸ıgˆında, bina bazlı kentsel do¨nu¨şu¨mden ziyade alan bazlı kentsel do¨nu¨s¸u¨mu¨ tes¸vik edecegˆiz. Tek tip kentsel do¨nu¨s¸u¨m uygulamaları yerine, bo¨lgenin ve vatandas¸larımızın ihtiyac¸larını go¨zeten c¸o¨zu¨mler u¨retecegˆiz. Fiziki do¨nu¨şu¨mu¨ ku¨ltu¨rel, ekonomik ve sosyal do¨nu¨şu¨mle birlikte tasarlayarak yepyeni bir s¸ehircilik hamlesi bas¸latacağız. Millet kıraathanelerini mahalle du¨zeyine kadar yaygınlas¸tıracağız."



Erdoğan, benzersiz şehirler hedefleri doğrultusunda her s¸ehrin kendi cogˆrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, bu¨yu¨me alanlarına uygun gelis¸me modelleri hazırlayacaklarını söyledi.



Planları, altyapı ve u¨styapı projelerini, s¸ehirlerin asli karakterlerini gu¨c¸lendirecek s¸ekilde tasarlayıp koruyarak yas¸atmayı esas alacaklarını belirten Erdoğan, "Her birinin kendi hikayesi olan s¸ehirlerin silüetini bozan, estetik degˆeri olmayan, ku¨ltu¨r varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.



Tarihi yapıları ve mekanları s¸ehrin gu¨nlu¨k hayatının ayrılmaz parc¸aları haline getirerek gelecek nesillere miras bırakacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taklitten ve tekrardan uzak, gec¸mis¸ten feyzalan, bugu¨nu¨n ve gelecegˆin ihtiyac¸larına cevap veren bir mimariyi s¸ehirlerimize hakim kılacağız. S¸ehirlerimizin, kadınlardan c¸ocuklara, gençlerden yas¸lılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sagˆlayacağız." ifadelerini kullandı.



Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar ac¸acaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Belediye hizmetlerine eris¸imden, ulas¸ımın, enerjinin, binaların ve cihazların yo¨netimine kadar insanlarımızın gu¨nlu¨k hayatını kolaylas¸tıracak tu¨m akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını, o¨zellikle de yerli c¸o¨zu¨mleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacagˆız. Mobil teknolojilerin bo¨ylesine geliştigˆi bir do¨nemde, Tu¨rkiye'yi bu bu¨yu¨k inşallah yarıs¸ta geri bırakmayacagˆız.



Çevreye saygılı s¸ehirler ile Rabbimizin bize emanet ettigˆi tabiat ic¸inde, canlı veya cansız tu¨m varlıklarla birlikte uyum ic¸inde bir hayat su¨rdu¨rebilmemizi sagˆlayacagˆız. Halkımızın ailesiyle huzur ic¸inde vakit gec¸irebilecegˆi, dinlenebilecegˆi, sosyal ve ku¨ltu¨rel faaliyetlere katılabilecegˆi Millet Bahc¸elerini her s¸ehrimizde yaygınlaştıracagˆız. Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadıgˆının bilinciyle, s¸ehirlerimizi yes¸il alanlarıyla gu¨zelles¸tirirken, kitlesel tu¨ketimden kaynaklanan atıkların da c¸evreyi kirletmesine engel olacagˆız. İşte görüyoruz, bakıyorsunuz büyükşehirlerde aday çıkartmış CHP, ama her taraf yine çöp dağlarıyla dolu. Nasıl belediye başkan adayısın? Hem de büyükşehir hem de İstanbul gibi bir yerde. Demek ki geçmişten ders almamışlar. Geçmişte yine bize CHP, çöp dağlarını bırakmıştı ama onun varisleri de yine ilçe belediyesinde çöp dağlarıyla hareket ediyor. Bütün bunları görerek, milletimize bunları anlatarak, aynı tuzağa bir daha düşünmemiz lazım. Çöp meselesinde bunların eksik bıraktığı çok şey var."



Erdoğan, "Sıfır Atık Projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata gec¸irecegˆiz. I·nsan-s¸ehir-tabiat dengesini en ideal s¸ekilde go¨zeterek s¸ehirlerimizi yes¸il ve su¨rdu¨ru¨lebilir bu¨yu¨me ilkesiyle ins¸a ve ihya edecegˆiz." dedi.



"Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olacagˆız"



Sosyal belediyecilik anlayıs¸ıyla tu¨m magˆdur ve mazlumlarla birlikte ailelere, c¸ocuklara, genc¸lere, kadınlara, yas¸lılara ve engellilere hizmet verecek s¸ekilde çalışacaklarını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Eris¸ilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet go¨tu¨ru¨lmeyen hic¸bir kesim bırakmayacak. Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olacagˆız ve belediyecilik anlayışımızı buraya oturtacağız. O¨zellikle toplumun temeli olarak go¨rdu¨gˆu¨mu¨z aile kurumunu gu¨c¸lendirecek c¸alıs¸maları o¨nceliklerimizin bas¸ına alacagˆız. I·nsana hizmet u¨reten belediyecilik yapacak, s¸ehirleri imar ederken nesilleri ihmal etmeyecegˆiz. Aile Danıs¸ma ve Yas¸am Merkezleri, Kadın ve Genc¸lik Merkezleri, Spor Merkezleri, Ku¨ltu¨r ve Sanat Merkezleri, Engelli ve Yas¸lı Merkezleri gibi hizmetleri en ku¨c¸u¨k yerles¸im birimlerine kadar go¨tu¨rmeye devam edecegˆiz. Sporu, genc¸lerimiz bas¸ta olmak u¨zere, her kesimin hayatının ayrılmaz bir parc¸ası haline getirecek altyapıyı kuracak bu faaliyetleri yogˆunlas¸tıracagˆız. Sosyal belediyecilik c¸alıs¸malarının kalite standartlarını olus¸turarak, u¨lkenin her yerinde belirli bir seviyenin u¨zerinde hizmet verilmesini sagˆlayacagˆız.



Yatay şehirleşme yeni do¨nemdeki s¸ehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Go¨nu¨llerimize hitap eden mekanlar bu¨tu¨nu¨ olan s¸ehirlerimizi, toprakla daha c¸ok bulus¸an, mahalle ku¨ltu¨ru¨nu¨ yas¸atan, koms¸uluk ilis¸kilerini canlı tutan yatay mimari anlayıs¸ıyla gelis¸tirecegˆiz. Bu modelle, insani hizmetlerden yes¸il alanlara ve akıllı s¸ehir uygulamalarına kadar pek c¸ok sorunu aynı anda c¸o¨zebilecegˆiz. Her s¸ehrimizde pilot uygulamayla bas¸layıp, zaman ic¸inde genis¸leterek, yatay şehirleşme modelimizi u¨lkemizin her yerine yaygınlas¸tıracagˆız. Kentsel do¨nu¨s¸u¨m alanları ile yeni imara ac¸ılan bo¨lgelerde, bu modele o¨ncelik verecegˆiz."



