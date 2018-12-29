AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Bayram Şenocak (2)
1 saat önce
- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.
- Salondan görüntüler
AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:21 Kaynak: AA
AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi