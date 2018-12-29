Son Dakika Haberleri: AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Bayram Şenocak (2)

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Bayram Şenocak (2)

1 saat önce

- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Bayram Şenocak (2), System.String[]
- Salondan görüntüler
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:21 Kaynak: AA

Sinan Erdem, İstanbul, Bayram Şenocak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım

Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:57:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Bayram Şenocak (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]