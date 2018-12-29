Son Dakika Haberleri: AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Mevlüt Uysal (2)

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Mevlüt Uysal (2)

9 dakika önce

- Salondan görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.

- Salondan görüntüler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Sinan Erdem, İstanbul, Mevlüt Uysal, Güncel
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