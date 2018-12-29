AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Mevlüt Uysal (2)
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- Salondan görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.
- Salondan görüntüler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:00 Kaynak: AA
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